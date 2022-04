Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili o nesreči med nekdanjo cestninsko postajo Dobrenje in Šentiljem obveščeni malo pred 10. uro. Po doslej znanih podatkih so bila udeležena tri vozila, domnevni vzrok prometne nesreče pa je vožnja z vozilom v napačni smeri avtoceste.

Štajerska avtocesta bo po podatkih prometnoinformacijskega centra zaprta dlje časa, promet je preusmerjen na regionalno cesto Pesnica-Šentilj. Voznikom tovornih vozil, ki so iz smeri Ljubljane, Gruškovja in Lendave namenjeni proti Šentilju, priporočajo, da se izločijo na počivališča in počakajo, da bo avtocesta spet odprta.