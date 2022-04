Meja sneženja bo v vzhodni Sloveniji med 500 in 800 metri nad morjem, drugod pa višje. Popoldanske temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine ponehale, od severa se bo delno razjasnilo. Ponekod po kotlinah bo nastala megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -2, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo dopoldne še povsod sončno, popoldne pa bo oblačnost od jugozahoda naraščala. V noči na petek bo dež od juga zajel večji del Slovenije. V petek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad vzhodno in srednjo Evropo se zadržuje višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki bo danes vplivalo tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v krajih vzhodno in severno od nas bo občasno deževalo. V sredo bo povečini sončno. Ob severnem Jadranu bo dopoldne pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje, vremensko občutljivi bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V noči na sredo bo vremenska obremenitev oslabela in ponehala. V sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.