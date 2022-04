Dobre palačinke imajo čarobno moč. Mehke, dišeče in oh-kako-dobre palačinke s čudovitim namazom vsekakor polepšajo še tako beden dan. Pripravite jih za večerjo, tele krasotice pa lahko z užitkom in brez slabe vesti pojeste tudi za zajtrk.

Odlične so za zajtrk predvsem zato, ker vsebujejo mlete ovsene kosmiče, ki zagotavljajo daljšo prebavo in zaradi tega tudi za dlje časa nasitijo. Zjutraj si jih privoščite z medom posladkano skuto in borovnicami. Večkrat preverjeno so odlične tudi kar same. Zvečer si pa le privoščite kak bolj dekadenten namaz – izberite čokoladni namaz, sadno ali kostanjevo marmelado, poskusite pa tudi arašidovo maslo z marmelado. Palačinke lahko obložite tudi z narezanimi jagodami, bananami ali drugim svežim sadjem. Odlične so maline, borovnice ali katero drugo jagodičevje. Poleti pa le posezite še po mangu, ananasu ali meloni.

Ker te palačinke vsebujejo ovsene kosmiče, ki jih morate zmleti, si na enkrat pripravite dvojno, trojno ali celo četverno porcijo in mešanico mletih ovsenih kosmičev, mletih mandljev, moke, sladkorja in soli shranite v neprodušno zaprti posodi ter si tako za naslednjič še bolj pospešite čas priprave.

Te palačinke so že mehke, vendar pa tudi dovolj kompaktne (torej se ne trgajo tako hitro), da jih lahko napolnite z namazom in s sadjem, pa se ne bodo strgale. To pa zato, ker so pečene na princip ameriških palačink, torej so manjše in malenkost debelejše od klasičnih tankih palačink.

Kot večina manjših in malo debelejših palačink, se tudi te lahko pripravijo vnaprej, saj se ne izsušijo in so ponovno pogrete tako dobre, kot sveže. Dobre pa so tudi sobne temperature. Če vam jih torej kaj ostane ali pa če si jih želite pripraviti vnaprej, pečene in ohlajene položite v neprodušno zaprto posodo in nekaj dni hranite v hladilniku, nato pa pogrejte in postrezite z izbrano prilogo. Lahko pa jih tudi zamrznete.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 12 malih palačink):

Sestavine za palačinke:

50 g ovsenih kosmičev (ki jih za recept zmeljite)

50 g mletih mandljev

3 žlice (polnozrnate pirine) moke

2,5 dl mleka

1 jajce

1/2 žličke vanilijevega ekstrakta

1 žlička (rjavega) sladkorja

1 majhen ščepec soli

Ostale sestavine:

1 žlica (kokosovega) masla ali olja za peko palačink

1 pest jagod

4 žlice čokoladnega namaza

PRIPRAVA

Ovsene kosmiče stresite v mešalnik in zmeljite v moki podobno teksturo. Dodajte mlete mandlje, pirino ali katero koli drugo pšenično moko, sladkor in sol in premešajte.

V posodo ubijte jajce in ga dobro razvaljajte. Dodajte vanilijevo esenco in mleko ter premešajte.

V mokre sestavine stresite suhe sestavine in dobro premešajte.

Ponev za palačinke zares dobro segrejte. Na razbeljeno dajte malo masla in nanj polovico zajemalke mase (ali srednje veliko zajemalko za sladoled), da dobite majhno palačinko. Po dveh minutah, oziroma ko se na palačinki začnejo delati mehurčke, jo obrnite in popecite še na drugi strani približno enak čas. Palačinke naj bodo malenkost debelejše od navadnih, torej približno take ameriške.

Vsako palačinko namažite s čokoladnih namazom in obložite z narezanimi jagodami.