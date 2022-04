»To je humanitarna katastrofa, ki terja obsežno in nujno pomoč,« je v televizijskem nagovoru po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Ramaphosa. Spomnil je tudi, da so poplave prizadele območje Durbana, kjer se nahaja eno največjih in najbolj prometnih pristanišč v Afriki, ki je ključno za južnoafriško gospodarstvo.

V poplavah, ki so sledile najhujšim neurjem v zgodovini Južne Afrike, je po dosedanjih podatkih umrlo najmanj 443 ljudi, še 48 pa jih uradno pogrešajo, a so možnosti, da so preživeli, iz dneva v dan manjše. Brez domov je ostalo okoli 40.000 ljudi, poškodovanih je bilo več kot 600 šol in 66 zdravstvenih objektov.

Nekatera najbolj prizadeta območja po besedah predsednika še naprej ostajajo odrezana od sveta, med drugim je nedostopnih kar 16 šol. Pri vzpostavljanju oskrbe z elektriko in vodo ter iskanju pogrešanih med drugim sodeluje 10.000 vojakov.

Razglasitev stanja nacionalne nesreče oblastem predvsem omogoča, da za pomoč pri obnovi hitreje namenijo več denarja.

Spričo korupcije, ki je v Južni Afriki razširjena in je zasenčila ukrepanje v pandemiji covida-19, je Ramaphosa sinoči izpostavil, da bo vlada vzpostavila poseben nadzorni organ, v katerem bodo med drugim sedeli generalni revizor, predstavniki poslovnih in verskih skupin ter strokovnih združenj, predvsem inženirskih in računovodskih.