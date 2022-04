Da se je v ponedeljek začela nova ofenziva na vzhodu države, je v ponedeljek zvečer potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinski mediji poročajo o silovitem obstreljevanju ob frontnih linijah na območju Donecka, med drugim v mestih Marinka, Slavijansk in Kramatorsk. O eksplozijah poročajo še iz Harkiva, Mikolajiva in Zaporožija, povzema tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani.

Novi spopadi so terjali tudi nove smrtne žrtve. V Harkivu so umrli najmanj trije civilisti, ko so rakete zadele stanovanjsko območje, so sporočile lokalne oblasti. Štirje so umrli med poskusom bega iz mesta Kremina v regiji Lugansk, ki so ga v ponedeljek zavzele ruske sile. V sosednji regiji Doneck so po besedah guvernerja Pavla Kirilenka zaradi bombardiranja umrli štirje civilisti.

Ukrajinci se v Mariupolju ne predajo

Nadzor nad Doneškim bazenom bi Moskvi omogočil, da vzpostavi kopenski most z okupiranim polotokom Krim. Ruske sile tako na jugu države še naprej skušajo zavzeti strateško pomembno mesto Mariupolj, kjer pa kljub silovitim spopadom in pomanjkanju osnovnih potrebščin še naprej vztrajajo ukrajinske sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi po informacijah ameriškega obrambnega ministrstva to pristaniško mesto še ni padlo. Sicer pa v Pentagonu spremljajo krepitev ruskih sil na vzhodu in jugu države. Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby ni želel razkriti podrobnosti glede položajev ruskih bataljonov, je pa ocenil, da Rusi trenutno vzpostavljajo teren za agresivnejšo in obsežnejšo ofenzivo na območju Donbasa.

Ruske sile po navedbah ukrajinske vojske sicer še naprej izkoriščajo ozemlje Belorusije za izvedbo zračnih napadov na Ukrajino. Obenem opazujejo premike vojaške opreme z vzhoda in osrednjih delov Rusije, poroča britanski BBC.

Je pa ukrajinskim silam v zadnjem dnevu med drugim uspelo uničiti deset ruskih tankov ter več oklepnih vozil, zadeli so tudi letalo in štiri brezpilotne letalnike.

Prispela nova pošiljka vojaške opreme

ZDA nameravajo ob začetku nove ofenzive danes gostiti videosrečanje z zavezniki, na katerem bodo razpravljali o najnovejšem razvoju dogodkov. Srečanje ameriškega predsednika Joeja Bidna z zavezniki je del rednega usklajevanja v podporo Ukrajini, je predstavnik ameriške administracije dejal za AFP, pri čemer ni navedel, kdo vse bo sodeloval.

V ponedeljek je sicer v Ukrajino prispela tudi nova pošiljka vojaške opreme iz ZDA. Washington je v sredini meseca obljubil dodatno opremo, med njimi helikopterji in havbice, v višini okoli 800 milijonov dolarjev.

Kmalu pa bo novo orožje v Ukrajino predvidoma poslala tudi Velika Britanija. Ministrstvo za obrambo je namreč pred kratkim prikazalo posebne raketne sisteme zračne obrambe, ki jih nameravajo podariti Ukrajini.

Biden kljub vabilu Zelenskega ne bo obiskal Kijeva

Ameriški predsednik Joe Biden trenutno ne načrtuje obiska Ukrajine kljub vabilu ukrajinskega predsednik Volodimirja Zelenskega, so v ponedeljek sporočili iz Bele hiše.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je dejala, da trenutno ni tovrstnih načrtov. Če pa bo kak član ameriške vlade odpotoval v Ukrajino, bodo to zaradi varnostnih razlogov razkrili, ko bo že prispel na cilj, je dodala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriška vlada se trenutno sicer osredotoča predvsem na dobavo vojaške opreme Ukrajini, je še pojasnila.

Zelenski je nedavno v pogovoru za ameriško televizijo CNN dejal, da bi moral ameriški predsednik Joe Biden obiskati Ukrajino. Ob tem je resda priznal, da je to Bidnova odločitev.

Washington naj bi sicer razmišljal o tem, da bi v Ukrajino poslal obrambnega ministra Lloyda Austina ali državnega sekretarja Antonyja Blinkna, zaradi česar je malo verjetno, da bi v Ukrajino odpotoval tudi Biden.