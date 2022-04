Pred dvema mesecema mi je umrl mož. Z njim sva bila sicer že precej odtujena in zadnjih sedem let nisva več živela skupaj, čeprav sva bila uradno poročena. Pred tem sva skupaj živela v hiši, ki sva jo pridobila v času trajanja zakonske zveze. Mož je zapustil oporoko, ki nas je v družini precej presenetila, saj je hišo zapisal kar svoji ljubici, čeprav bi jo bolj potrebovala najina hčerka, sama imam namreč svoje stanovanje. Naj omenim, da mu je hčerka pogosto pomagala pri različnih opravilih (vozila ga je k zdravniku, mu prala perilo, kosila travo…). Zanima me, ali imava jaz kot njegova žena in najina hči pravico zahtevati nujni delež na tej hiši? Drugih (nujnih) dedičev mož nima.

Nujni dediči imate pravico do nujnega deleža pokojnikove zapuščine. Ta znaša polovico tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu dediču po zakonitem dednem redu. To pomeni, da imate vi in hči kot nujni dedinji pravico zahtevati vsaka četrtino deleža zapuščine, skupaj polovico. V ta nujni delež spada vsaka stvar ali pravica, ki sestavlja zapuščino, tudi nepremičnina. Torej bi lahko zahtevali nujni delež tudi na tej hiši. Vendar lahko oporočitelj določi, da dobi nujni dedič svoj nujni delež tudi v določenih stvareh, v pravicah ali v denarju. Svetujem, da natančno preučite oporoko, ki jo je pokojni mož napisal, in preverite, ali je v njej morda kakšna klavzula, s katero vam je mož nujni delež naklonil v kakšni drugačni obliki. Hčerka pa lahko, če je očetu s svojim delom ali zaslužkom ali kako drugače pomagala pri pridobivanju, zahteva tudi, da se iz očetove zapuščine izloči del, ki ustreza njenemu prispevku k povečanju ali ohranitvi očetovega premoženja.

Umrla mi je žena, ki je zapustila še dva otroka iz prejšnjega zakona. Zapustila je stanovanjsko hišo. Oporoke ni napisala, glede na to naj bi prišlo v poštev dedovanje na osnovi zakona. Ampak z ženo sva bila pred njeno smrtjo v slabih odnosih in je pred sodiščem vložila tožbo za razvezo. Zanima me, ali sem glede na to še upravičen do dedovanja njenega premoženja (tretjinski delež)?

Če je bila zakonska zveza z zapustnikom razvezana ali razveljavljena, velja, da zakonec nima dedne pravice. Nekoliko drugače je v primeru, če je bila vložena zgolj tožba za razvezo zakonske zveze. V takem primeru dedne pravice še niste izgubili, vendar pa jo utegnete izgubiti, če bi se ugotovilo, da je bila tožba za razvezo zakonske zveze, ki jo je vložila žena, utemeljena.