Matičič se je rodil leta 1926 v Ljubljani. Na ljubljanski akademiji za glasbo je končal študij kompozicije pri Lucijanu Mariji Škerjancu in dirigiranja pri Danilu Švari. Najprej je igral violino, potem ga je prevzel klavir, ki ga je pozneje zvesto spremljal ne le na ustvarjalni, temveč tudi na izvajalski poti. Živel je med Ljubljano in Parizom: bil je profesor na srednji glasbeni šoli, akademiji za glasbo in tudi oddelku za muzikologijo ljubljanske filozofske fakultete, nato pa je med letoma 1982 in 1996 na pariških konservatorijih poučeval klavir.

Njegovi skladateljski prvenci so bili pod vplivom klasike, romantike in tudi impresionizma, pozneje pa se je ob izpopolnjevanju v Parizu pri sloviti Nadji Boulanger usmeril v sodobnejše kompozicijske tokove. Ustvaril je dve simfoniji in več koncertantnih del, a tudi mnoge komorne in solistične skladbe. Njegova dela so bila natisnjena doma in v tujini, izšla pa so na ploščah pri domačih in tujih založbah. Leta 2007 je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, istega leta je prejel še Prešernovo nagrado.