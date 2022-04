Vse je znano in nič ni znano, bi lahko zapisali pet krogov pred koncem državnega prvenstva v nogometu. Za naslov prvaka se bosta namreč udarila Maribor in Koper, ki ju loči vsega ena točka, za tretje mesto, ki še prinaša s stotisoči evrov podprto vozovnico za nastopanje v Evropi, pa Olimpija in Mura; slednja zaostaja le dve točki. Za nameček še tri moštva prav tako upajo na nastop v Evropi, toda Bravo, Domžale in Celje nanj merijo v pokalu, polfinalni tekmi (Bravo – Domžale in Koper – Celje) bosta v sredo in četrtek.

Koprčani zmagali še četrtič zapored

Da je boj za prvaka znova tako zelo izenačen, so poskrbeli kar Mariborčani sami, ki so v petek v domačem Ljudskem vrtu zgolj remizirali z Radomljami. Čeprav so igrali brez najboljšega strelca Ognjena Mudrinskega, bi morali z nizkoproračunskim moštvom opraviti z levo roko, tako pa so se po koncu tolažili, da ni še nič zamujeno. Toda, pozor! 33. krog prinaša medsebojno tekmo Maribora in Kopra, na kateri bodo gostitelji pod večjim bremenom kot Primorci. Ti so zahtevno gostovanje pri Domžalah prestali z odliko, je pa res, da je trener Domžal Dejan Đuranović, ki v prvenstvu ne morejo ne gor ne dol, pred pomembno pokalno tekmo naredil nekaj rošad v moštvu. Lamin Colley, ki je zadel na svoji tretji zaporedni tekmi in devetič v sezoni, pa je poskrbel, da so Koprčani zmagali še četrtič zapored in niz neporaženosti podaljšali na sedem tekem. »Veseli me, da smo se prilagodili igrišču, ki je bilo v slabem stanju. Čakali smo svoje priložnosti in zasluženo zmagali. Res je, da smo v gosteh zelo uspešni, toda veseli me naš napredek v igri in da smo zelo tekmovalni. Tudi v pokalu gremo na polno, za nas ni prijateljskih tekem,« je bil zadovoljen trener Kopra Zoran Zeljković, ki je deset prvenstvenih zmag dosegel v gosteh.

Dosegel gol, nato šel z igrišča

Točka Radomelj je pomenila tudi, da so bili nogometaši Tabora iz Sežane na gostovanju v Stožicah še pod večjim pritiskom, saj se moštvi borita za osmo mesto, ki direktno ohranja stik s prvoligaško druščino, deveto pa vodi v dodatne kvalifikacije. Trener Olimpije Robert Prosinečki je bil nasmejan tudi zato, ker je bil v moštvu znova v napadu učinkovit Mustafa Nukić. Ta je svoje mojstrstvo pokazal v 56. minuti, ko so gostje na sredini izgubili žogo, Nukić je stekel v prazen prostor, dobil žogo in z leve strani matiral Jana Koprivca. Čeprav je trener Dušan Kosić z menjavami poskušal spremeniti potek tekme in so bili njegovi varovanci podjetnejši, to rezultata ni spremenilo. »Za nami je težka tekma. Tabor je organizirana ekipa, ki nam je ustvarjala veliko problemov. Na koncu so najbolj pomembne tri točke. Nismo igrali tako dobro kot na prejšnjih dveh obračunih. Delali smo napake pri organizaciji, podajah in manjkala nam je mirnost. Biti moramo zadovoljni s tremi točkami, saj lahko v naši ligi vsak premaga vsakega. Mustafa ni igral dva tedna, zato bo seveda potreboval nekaj časa, da se vrne v ritem. Dosegel je gol, to je njegovo delo, zato je tu. Imel je eno priložnost in jo uspešno izkoristil. Prepričan sem, da bo z vsako tekmo boljši,« je bil zadovoljen trener Olimpije Robert Prosinečki. Zanimivo, da se je kmalu po golu odločil za njegovo menjavo, a zgolj zaradi taktike, kot je pojasnil po koncu, ko je dejal: »»Če bi dobil še en karton, bi počival praktično do samega zaključka sezone.«

Celjani obrambno na visoki ravni

Ko so na zelenici nogometaši Celja in Brava, velja staviti na slednje. Dobili so namreč kar pet izmed zadnjih šestih medsebojnih tekem. A kdor bi tokrat stavil na njih, bi izgubil denar. Toda pomembnejši od tokratnega obračuna bo za oboje zagotovo sredin in četrtkov, ko bosta moštvi igrali v polfinalu pokala. V prvenstvu sta namreč priložnost za uvrstitev v Evropo že zamudili. Kljub temu se zdi zmaga kot naročena za trenerja Celja Simona Rožmana, ki želi do konca prvenstva dvigniti formo moštva, ki naj bi to, kar dejansko zna, pokazalo jeseni in prihodnje leto. »Začetek tekme se ni odvil po naših željah, nato pa smo od približno 15. minute naprej prevzeli kontrolo nad igro in vse stvari, ki smo se jih dogovorili pred tekmo, počeli na zelo visokem nivoju. Mislim, da nam je oba gola uspelo zadeti v ravno pravšnjih trenutkih igre. Veseli me, da so vsi fantje, ki so igrali, izkoristili priložnost. Obramba je bila na visoki ravni, nasprotniku nismo pustili strela v okvir, kar je pohvalno. Čestitke vsem igralcem in velika zahvala našim navijačem,« je bil dobre volje Simon Rožman. Po vodstvu z 2:0 so se Celjani v drugem polčasu osredotočili predvsem na obrambo, a brez težav nadzirali dogajanje.

Domžale – Koper 0:1 (0:0) Strelec: 0:1 Colley (47). Športni park, sodnik: Šmajc (Kranj), rumeni kartoni: Ibričić, Podlogar; Parris, rdeči karton: Dobrovoljc (66). Domžale: Mihelak, Žinič, Dobrovoljc, Šoštarič Karič (od 57. Klemenčič), Alić, Husmani, Perc (od 77. Podlogar), Ibričić (od 57. Markuš), Repas, Jurilj (od 57. Saitoski), Georgijević (od 68. Vuk), trener: Djuranović. Koper: Golubović, Rajčević, Bručić, Novoselec, Žužek, Kotnik (od 71. Osuji), Jelić Balta, Vešner Tičić (od 94. Bešir), Šušnjara (od 71. Jašaragić), Parris (od 84. Krajinović), Colley (od 84. Guberac), trener: Zeljkić. Igralec tekme: Lamin Colley (Koper). Streli v okvir gola: 2:7, streli mimo gola: 1:5, prosti streli: 17:15, koti: 7:7, obrambe vratarjev: 6:2, število vseh napadov: 96:85, število nevarnih napadov: 77:65, posest žoge (v odstotkih): 52:48.

Olimpija – Tabor 1:0 (0:0) Strelec: 1:0 Nukić (56). Stadion Stožice, sodnik: Matković (Ravne na Koroškem), rumena kartona: Nukić, Crnomarković. Olimpija: Banić, Čabraja, Crnomarković, van Bruggen, Boakye, Elšnik, Pilj, Đurasek (od 60. Mudražija), Kvesić (od 57. Aldair), Ziljkić (od 83. Sešlar), Nukić (od 57. Prtajin), trener: Prosinečki. Tabor: Koprivec, Ristić, Briški, Koderman, Salkić (od 76. Iscaye), Grobry (od 76. Sušić), Mavretič, Ovsenek (od 69. Keita), Stanković (od 69. Tolić), Ndzengue (od 40. Monjac), Stančič, trener: Kosić. Igralec tekme: Mustafa Nukić (Olimpija). Streli v okvir gola: 2:3, streli mimo gola: 4:2, prosti streli: 15:16, koti: 5:0, obrambe vratarjev: 3:1, število vseh napadov: 118:92, število nevarnih napadov: 55:37, posest žoge (v odstotkih): 53:47.

Celje – Bravo 2:0 (2:0) Strelca: 1:0 Sokler (23), 2:0 Zec (42). Stadion Z'dežele, sodnik: Antič (Koper), rumeni kartoni: Begić, Sokler; Trdin, Nsana, Kavčič. Celje: Rozman, Flis, Zec, Stojinović, Brecl, Vrbanec, Majevski, Svetlin (od 62. Šporn), Begić (od 89. Nene), Kuzmanović (od 62. Božić), Sokler (od 79. Jakobsen), trener: Rožman. Bravo: Orbanić, Križan, Jakšić, Španring (od 56. Milić), Kavčič, Nsana (od 46. Kurtovič), Trdin, Trontelj, Kerin (od 85. Kirm), Sever (od 46. Marjanac), Maružin (od 46. Bajde), trener: Grabić. Igralec tekme: Ester Sokler (Celje). Streli v okvir gola: 4:1, streli mimo gola: 2:3, prosti streli: 14:22, koti: 5:2, obrambe vratarjev: 1:2, število vseh napadov: 115:138, število nevarnih napadov: 58:82, posest žoge (v odstotkih): 47:53.

Mura – Aluminij 3:0 (1:0) Strelci: 1:0 Cipot (6), 2:0 Boničanec (82), 3:0 Klepač (90). Stadion Fazanerija, sodnik: Obrenović (Ljubljana), rumena kartona: Šturm; Brest. Mura: Zalokar, Šturm (od 67. Balažic), Karamarko, Pucko, Beganović, Lorbek (od 46. Maruško), Bobičanec (od 85. Kozar), Horvat, T. Cipot (od 59. Klepač), Kous, Daku (od 85. Mulahusejnović), trener: Čontala. Aluminij: Nwolokor, Musa (od 71. Ploj), Martić, Azemović, Pečnik (od 56. Matjašič), Nkama, Marinšek (od 71. Prša), Šroler, Brest (od 64. Bizjak), Špehar, Turčin, trener: Pevnik. Igralec tekme: Luka Boničanec (Mura). Streli v okvir gola: 5:2, streli mimo gola: 2:6, prosti streli: 14:17, koti: 6:6, obrambe vratarjev: 2:2, število vseh napadov: 121:134, število nevarnih napadov: 62:64, posest žoge (v odstotkih): 48:52.