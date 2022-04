Duba Sambolec: Kot fuga, dve vzporedni melodiji

Vizualna umetnica Duba Sambolec se je v svoji karieri posvečala kiparjenju, multimedijskim instalacijam, zvoku, video- in fotoperformansom, risbam, digitalnim fotografskim kolažem in kolažem; opravljala je tudi kuratorsko delo. Med drugim je razstavljala na mnogih skupinskih razstavah od Ljubljane do Benetk, Rio de Janeira, Bialystoka, Zagreba, Beograda in Sao Paula. Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja, od študentske Prešernove nagrade leta 1974 in nagrade Prešernovega sklada leta 1980 do nagrade kritike leta 2004 v Trondheimu na Norveškem, kjer je dvajset let živela in predavala na likovnih akademijah. Minuli teden je prejela najvišjo slovensko stanovsko nagrado, nagrado Riharda Jakopiča za življenjsko delo.