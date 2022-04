V Črni gori aretirali bivšo predsednico vrhovnega sodišča

Na podgoriškem letališču so v nedeljo aretirali nekdanjo predsednico vrhovnega sodišča Vesno Medenica, ki jo sumijo ustanovitve kriminalne organizacije in protizakonitega vpliva, so poročale podgoriške Vijesti. Specialno državno tožilstvo je februarja od Europola dobilo prepis pogovorov njenega sina in njenega dolgoletnega telesnega stražarja o tihotapljenju mamil iz Kolumbije in cigaret. V teh pogovorih je Miloš Medenica navedel, da je njegova mama seznanjena s posli in da jih bo zaščitila, če bo treba. Na čelu vrhovnega sodišča je bila trinajst let, do predlani. agencije