Vendarle na pragu rahljanja ukrepov v Šanghaju

Kitajske oblasti so po skoraj treh tednih stroge karantene zaradi širjenja covida-19 očitno nekoliko zrahljale ukrepe in tako so se včeraj nekatere tovarne v največjem kitajskem mestu začele pripravljati na ponovni zagon proizvodnje. Oblasti so sestavile seznam 666 podjetij, ki jim bodo dali prednost, med njimi so tudi Tesla, Volkswagen, medicinska podjetja in proizvajalci polprevodnikov. Iz Šanghaja so pred tem prihajali posnetki ljudi, ki vpijejo na balkonih. Šlo naj bi za protest proti ostri karanteni v 25-milijonski metropoli. Številni so imeli težavo priti do hrane, družine so bile ločene, pritoževali so se nad razmerami v centrih za okužene. agencije