»Z največjo žalostjo sporočam, da je najin fantek umrl. To je največja bolečino, ki jo starši lahko občutijo. Vedno te bova ljubila,« je zapisal par.

Iz zapisanega je moč razbrati, da je pričakovani porod dvojčkov preživela le deklica. »Samo rojstvo deklice nama da moč, da čutiva nekaj veselja in upanja,« sta še zapisala in pozvala vse, naj jima v teh težkih trenutkih pustijo čas za zasebnost. Za ves trud in prizadevanja se je zahvalil tudi medicinskim sestram in zdravnikom v bolnišnici.

Ronaldo je oktobra lani sporočil, da s partnerko pričakujeta dvojčke. Ta naj bi se pridružila enajstletnemu Cristianu, štiriletnima dvojčkova Evi in Mateu, ki sta jih rodili nadomestni mami in štiriletni Alani Martini, ki ju je razveselila skupaj v partnerstvu Rodriguezovo.

Par je skupaj od leta 2016, ko je Ronaldo igral za madridski Real. Leto kasneje je Ronaldo javno povedal, da bi rad imel sedem otrok, kar bi se skladalo z njegovo številko dresa. V pogovoru za časnik L'Equipe je takrat dejal, da gre za fetiš. Lani je željo po več otrocih potrdila tudi njegova partnerka.