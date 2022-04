Zormanovi “kavčarji” imajo novo veselje

Slovenski moški reprezentančni rokomet je znova dobil bolečo zaušnico, ki le še dodatno potrjuje njegovo nenavadno strmoglavljenje v zadnjih dveh letih. Po četrtem mestu na evropskem prvenstvu leta 2020 se niz neuspehov vztrajno daljša. Začelo se je januarja lani z neslavnim nastopom na SP v Egiptu (deveto mesto), nadaljevalo marca z olimpijskimi kvalifikacijami v Nemčiji (poraza proti gostiteljem in Švedski), po katerih je Slovenija ostala brez nastopa v Tokiu, nato z letošnjim evropskim prvenstvom na Madžarskem in Slovaškem, ko je Slovenija v skupini z Dansko, Črno goro in Severno Makedonijo izpadla že po prvem delu tekmovanja in s končnim 16. mestom poskrbela tudi za najslabšo uvrstitev v zgodovini svojih nastopov na EP.