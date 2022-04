Čeprav se je pozornost ruske vojske že pred tedni usmerila na vzhod Ukrajine, so minuli konec tedna zabeležili prve smrtne žrtve v Lvivu na skrajnem zahodu države, 75 kilometrov od meje s Poljsko. Lviv je veljal za relativno varnega, tja se stekajo begunci iz drugih delov države in mednarodna pomoč, ruske vojske tam sploh ni bilo, zdaj pa so ga zadele njene vodene rakete, izstreljene iz 700 kilometrov oddaljenega Črnega morja. Tako so navedli ukrajinski predstavniki in dodali, da so prestregli dve od šestih raket. Novinar ameriškega radia NPR, ki je bil blizu dogodka, je poročal, da so rakete zadele enega največjih servisnih obratov ukrajinske vojske, kjer so med drugim popravljali bojna letala mig-29, stoji pa šest kilometrov od centra. Guverner regije Lviv Maksim Kozitskij je dejal, da so tri rakete zadele vojaške cilje, ena pa trgovino avtomobilskih gum tik ob hotelu, kjer so nastanjeni notranje razseljeni Ukrajinci. Župan Lviva Sadovji je na twitterju zapisal, da je bilo v tem napadu ubitih sedem civilistov, enajst pa ranjenih. »Nihče v Ukrajini ni varen,« je dodal za BBC, potem ko se je v Lvivu razblinil občutek relativne varnosti. Rusko obrambno ministrstvo je navedlo, da so pri Lvivu uničili večje količino uskladiščenega orožja, ki je v Ukrajino prispelo iz tujine, je poročala agencija TASS. O eksplozijah so poročali tudi iz Kijeva.

Prebijanje fronte v Donbasu

Ukrajinske oblasti so v ponedeljek tudi ocenile, da Rusija očitno začenja pričakovano novo ofenzivo na vzhodu, potem ko je končala premeščanje svojih enot. Zdaj bo poskušala povsem zavzeti regiji Doneck in Lugansk, ki tvorita območje Donbasa. Vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo Oleksij Danilov je na televiziji dejal, da je ruska vojska v ponedeljek poskušala prebiti ukrajinsko obrambno linijo na skoraj vsej črti v regijah Harkiv, Lugansk in Doneck.

Ruska vojska je po začetku vojne 24. februarja poskušala zavzeti prestolnico Kijev in se prebiti v osrednjo Ukrajino, da bi morda prišla za hrbet ukrajinski vojski na frontnih linijah na vzhodu. To ji ni uspelo. 26. marca je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da se po novem osredotoča na vzhod Ukrajine. Takrat so to pojasnili z besedami, da »smo dosegli glavne cilje prve faze operacije«, to je znatno oslabitev bojnih sposobnosti ukrajinske vojske, in da »se zdaj lahko osredotočimo na glavni cilj: osvoboditev Donbasa«. Temu je sledil umik glavnine ruske vojske iz zaledja Kijeva, ki se je končal 6. aprila, pa tudi z drugih območij na severu.

Velik železarski kompleks, zadnja točka upora

Spopadi so se medtem nadaljevali v Mariupolju na jugu Ukrajine ob Azovskem morju, potem ko je ukrajinska vojska zavrnila predlog Rusije, da se branitelji mesta predajo, v zameno pa jim omogoči odhod iz mesta. Ukrajinski premier Denis Šmihal je dejal, da se bodo borili do zadnjega. Sodeč po poročilih iz mesta se Ukrajinci organizirano upirajo le še v kompleksu železarne in jeklarne Azovstal na vzhodu Mariupolja. Vendar gre za ogromen kompleks, enega največjih v Evropi te vrste. Razprostira se na več kot desetih kvadratnih kilometrih, prepreden je s tuneli, tam so velikanski proizvodni obrati, ki omogočajo zavetje in možnost vojaških presenečenj. V kompleksu je po ocenah okoli 2500 ukrajinskih vojakov, predvsem pripadnikov bataljona Azov, ki je postal razvpit zaradi obtožb o spogledovanju njegovih pripadnikov z neonacističnimi skupinami. Ukrajinske oblasti pravijo, da se je v kompleks Azovstala zateklo tudi mnogo civilistov. Nevladni inštitut za študij vojne ocenjuje, da bodo ruske sile v prihodnjih tednih, če ne prej, verjetno zavzele Mariupolj in torej tudi omenjeni kompleks, da pa »bodo za zadnji napad verjetno še naprej plačevale visoko ceno«.