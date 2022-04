Dober teden dni pred drugim krogom predsedniških volitev v Franciji so tamkajšnji mediji poročali, da naj bi kandidatka skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen kot poslanka evropskega parlamenta v letih 2004–2017 poneverila 137.000 evrov. Namenila naj bi jih za strankine aktiviste na nacionalni ravni, čeprav je bil denar izplačan za sodelavce evropskih poslancev. Podobno nezakonito naj bi v teh letih porabili 486.000 evrov tudi trije vodilni politiki Nacionalne fronte, predhodnice Nacionalnega zbora. Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF je o vsem tem poslal poročilo francoskemu tožilstvu 11. marca, zdaj pa je prvi o tem poročal portal za preiskovalno novinarstvo Mediapart. Francosko tožilstvo poročilo proučuje in za zdaj ni sprožilo preiskave. Le Penova je obtožbe, podobne so jo doletele tudi pred volitvami leta 2017, zanikala. Sedanji podpredsednik njene stranke Jordan Barella pa je dejal: »Francozi ne bodo dovolili, da bi se Evropska unija in njene institucije vmešavale v volilni boj in škodile Marine Le Pen.« Nacionalni zbor bo zdaj tudi tožil OLAF.

Edino soočenje jutri

Zdi se, da si je Le Penova že nekaj dni po prvem krogu volitev 10. aprila, ko je s 23 odstotki za 4,7 odstotne točke zaostala za predsednikom Emmanuelom Macronom, zmanjšala možnosti za zmago v finalu 24. aprila. Prejšnjo sredo se je po tem, ko je svet že obšla novica o poboju civilistov v ukrajinski Buči, v predstavitvi svoje zunanje politike zavzela za partnerstvo med Natom in Rusijo po koncu ukrajinske vojne. Macron jo ob tem obtožuje, da je zaveznica ruskega predsednika Vladimirja Putina. Le Penova daje tudi vedeti, da bo v primeru zmage kot predsedujoča svetu EU, kar Francija trenutno je, nastopila proti pošiljkam orožja za Ukrajino. Res pa je, gre pri njenih volilcih predvsem za nižje sloje, tiste z nižjo stopnjo izobrazbe in prebivalce zapostavljenega podeželja. Za vse te je bolj kot odnos do Rusije pomembno, da Le Penova obljublja nizke cene energije, s tem ko je za opiranje na ruska plin in nafto.

Macrona medtem s peticijami podpirajo tudi umetniki in športniki, zanj sta se opredelila prejšnja predsednika, desničar Nicolas Sarkozy in socialist François Hollande. Po zadnjih anketah bi lahko zmagal s 55 odstotki proti 45. Le Penova pa lahko stavi na jutrišnje edino televizijsko soočenje, na katerem bo vsekakor očitala Macronu, da ni izboljšal ekonomskega stanja Francozov. Po drugi strani je bilo pred petimi leti, ko sta se oba prav tako uvrstila v drugi krog predsedniških volitev, zanjo takšno televizijsko soočenje z Macronom katastrofa.

Boj za milijone volilcev Mélenchona

Le Penova s poudarjanjem socialnih tem, zlasti povečanja kupne moči, upa, da bo uspešna v boju za glasove sedmih milijonov volilcev radikalnega levičarja Jean-Luca Mélenchona, ki je v prvem krogu dobil 22 odstotkov glasov. Prav zaradi njih je imel Macron v soboto množično zborovanje v Marseillu, kjer je bil Mélenchon prvi z 31 odstotki glasov. Tudi z ekološkimi temami, ki so imele osrednjo vlogo v programu levičarja, si je Macron poskušal pridobiti njegove volilce. Obljubil je celo, da bo Francija kot »prva velika nacija prenehala uporabljati nafto, zemeljski plin in premog« ter da razume »zaskrbljenost mladih glede prihodnosti našega planeta«. Vendar zdaj že 49 odstotkov volilcev Mélenchona pravi, da v drugem krogu ne bodo volili. Zlasti to velja za številne študente, ki pravijo, bodo raje kot z volilnimi listki nastopili s protesti, tako da se obeta zelo burna jesen, ne glede na to, kdo bo zmagal.

Podporo volilcev na desnici si Macron ohranja predvsem s tem, da ne napoveduje novih davkov in da ne popušča na področju varnosti.