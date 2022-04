Bolj podrobni podatki sicer že kažejo prve znake umirjanja inflacije, a je James Bullard, ki je eden od najvidnejših predstavnikov Ameriške centralne banke (Fed), napovedal, da morajo biti Fedovi ukrepi, kar zadeva dvige obrestnih mer, zdaj krepki, sicer ne bodo zalegli. To sporočilo je sicer v skladu s sporočili drugih Fedovih uradnikov v zadnjem času, ki kažejo na to, da je Fed v začetku maja pripravljen udejanjiti bolj agresivno monetarno politiko. Cena zadolževanja se je v ZDA letos že zvišala. Donosnosti na 10-letne ameriške obveznice so letos dosegle že 2,85 odstotka, medtem ko so te še na začetku tega leta znašale 1,6 odstotka. V tem letu lahko pričakujemo nadaljevanje višanja donosnosti na vse ročnosti ameriških obveznic, kar bo zaradi povišanega diskontnega faktorja negativno vplivalo na cene delnic.

Napovedi agresivnejše monetarne politike prihajajo ravno v času, ko je sentiment ameriških potrošnikov, katerih potrošnja predstavlja 68 odstotkov ameriškega BDP, na 10-letnem dnu. Potrošniški sentiment je nizek tudi v Nemčiji, kjer se niža tudi poslovni sentiment, ki je zdaj na 14-mesečnem dnu. Fed bo resnejše spremembe pri svoji monetarni politiki uradno objavil 4. maja. Medtem ko bo ta najverjetneje agresivno zategnil monetarno politiko v tem letu, jo ECB za zdaj pušča še naprej ohlapno. Zaradi tega lahko pričakujemo, da se bo dolar v primerjavi z evrom letos še naprej krepil.

V ZDA se je s preteklim tednom z objavami četrtletnih poslovnih izidov največjih ameriških bank začela sezona objav četrtletnih poslovnih izidov velikih podjetij za letošnji prvi kvartal. Cenovno so se na delniških trgih med prejšnjo sezono najbolje, ob energetiki in sektorju materialov, odrezali bolj »defenzivni« sektorji gospodarstva, kot so zdravstveni sektor, javne službe in nujne potrošniške dobrine. Podoben proces lahko pričakujemo tudi za aktualno sezono. Skratka, preostanek aprila in začetek maja bosta minila v luči sezone poslovnih poročil za letošnji prvi kvartal, za katerega se pričakuje, da bodo ameriška velika podjetja v agregatu dosegla 8-odstotno rast prodaje in 22-odstotno rast dobička v medletni primerjavi. Ob tem pa bo začetek letošnjega maja zaznamovan še s pričakovano krepkejšo zaostritvijo Fedove monetarne politike.