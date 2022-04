Težko pričakovana končnica evropskega pokala je za Cedevito Olimpijo pred vrati. Potem ko so košarkarji trenerja Jurice Golemca v drugem delu rednega dela sezone v drugokakovostnem evropskem tekmovanju igrali odlično in si na koncu v skupini B priborili tretje mesto ter s tem tako želeno prednost domačega igrišča v osmini finala, je na kapetanu Jaki Blažiču in soigralcih, da to tudi unovčijo. Turški Türk Telekom nikakor ne bo lahek nasprotnik, a spada v kategorijo tistih, proti katerim so zmaji v vlogi rahlega favorita, če lahko o njih v sistemu na eno zmago sploh govorimo. V primeru zmage Olimpijo v četrtfinalu po vsej verjetnosti čaka spektakel v Beogradu proti Partizanu, ki bo v sredo zvečer v osmini finala gostil Bursaspor.

Pomembna bo vsaka malenkost

Na obračun s Türk Telekomom Olimpija prihaja v idealni formi. Resda je Cibona prejšnjo nedeljo prekinila njen niz 15 zaporednih zmag v evropskem pokalu in ligi ABA, a ji je morda s tem naredila uslugo, saj lahko v določenem trenutku zmagovalni niz postane bolj breme kot prednost. Ljubljančani so v soboto na generalki porazili ekipo Borac iz Čačka, sicer z nekaj težavami, a je Golemac priznal, da so bile glave igralcev že pri današnji tekmi. Ob tem je manjkal Zoran Dragić, ki v času 15. kroga jadranskega tekmovanja, ko je bil obračun zaradi okužb s koronavirusom prestavljen, še ni bil član Olimpije. »Razdelili smo minutažo, nihče se ni poškodoval, hkrati pa smo zmagali. Cilje smo torej izpolnili. Ker tekma z Borcem rezultatsko ni pomenila nič, je pri igralcih nekoliko padla napetost. Hkrati smo v prejšnjem tednu Türk Telekomu namenjali več pozornosti kot Borcu. Bili so dobri trenutki, izgubili smo samo sedem žog in imeli 46 skokov, kar pomeni, da smo bili zbrani. Rad bi videl, da na trenutke žoga še bolje kroži in da smo bolj natančni pri prostih metih, saj na pomembnih tekmah odloča vsaka malenkost,« je zmago proti Borcu pokomentiral Jurica Golemac. Cedevita Olimpija je v ligi ABA že osvojila četrto mesto, kar pomeni, da jo v boju za polfinale v seriji na dve zmagi čaka Igokea, če bo uspešna, pa nato v polfinalu Crvena zvezda.

A vse to za zmaje trenutno ni pomembno. V mislih je samo Türk Telekom, ki se bo poleg Olimpije boril še proti lepo zapolnjenim Stožicam. »Gre za zelo izkušeno ekipo. Na mestu organizatorja igre se izmenjujeta Alex Perez, ki je lani igral za Fenerbahče, in Anthony Clemmons, ki je pred dvema sezonama nosil dres Igokee. Izjemno nevaren strelec je 201 centimeter visoki Aubrey Dawkins, pod košema pa gospodarita JaJuan Johnson (lani Bayern) in Octavius Ellis (lani Olympiakos). Ob tem imajo kopico izkušenih turških košarkarjev, ki se pomembnosti tekme ne bodo ustrašili. A tudi mi se je ne bomo. To je končnica, ko moraš dati od sebe vse. Mi moramo diktirati tempo igre, se prvi vreči za žogo in močneje udariti. Imamo kakovost za zmago, še posebej če bomo agresivni v obrambi. Prepričan sem, da ne morejo teči z nami. Če bomo pravi v obrambi, potem nam steče tranzicijska igra. V zadnjih dveh mesecih pa smo videli, kaj to prinese,« je recept za uspeh razkril Golemac, ki je zadovoljen, da je košarkarska Olimpija znova ena glavnih tem pogovorov v Ljubljani.

Blažič ima več prošenj za karte

Da ljudi v glavnem slovenskem mestu znova bolj zanima Olimpija, občuti tudi kapetan Jaka Blažič. »Košarkarsko razpoloženje v prestolnici se dviguje. Vesel sem, da po času omejitev ljudje znova hodijo na košarkarske tekme. Prepričali smo jih z dobrimi rezultati in res bi bila škoda, da bi to porušili na eni tekmi. Zdaj me veliko več ljudi sprašuje za karte, tudi prijatelji in sosedi bi se pogovarjali o košarki. To me veseli, saj je Slovenija košarkarska nacija. Po reprezentančnih uspehih je prav, da imamo tudi uspešen klub. Olimpija je znova na pravi poti, kar so ljudje prepoznali.«

Blažič bo eden glavnih Olimpijinih adutov, saj že celotno sezono igra odlično. S soigralci je v nizu osmih zaporednih zmag v evropskem pokalu, a ima zmagoviti niz, sicer krajšega, tudi nasprotnik. Po vrsti so ob koncu rednega dela porazili Trento, Lietkabelis in Hamburg, minuli konec tedna pa v turškem prvenstvu tudi Karsiyako. »Pričakujem, da bomo na igrišču pustili srce in igrali, kot znamo. Predvsem pa moramo biti sproščeni. Verjamem v našo ekipo. Po slabem začetku evropske sezone se je razpletlo sanjsko, zdaj pa moramo prednost domačega parketa izkoristiti. Türk Telekom smo dobro preučili. Vemo, kakšne posameznike imajo in kje so igrali v preteklih sezonah. A vseeno ne vidim razloga, da ne bi v Stožicah padli.«

Liga ABA, prestavljene tekme 15. kroga: Olimpija – Borac 83:80 (30:24, 49:37, 69:60, Blažič 20, Ferrell 17, Murić 13; Sanadze 20), Mornar – Krka 74:65 (17:23, 39:45, 63:58, Jeremić 15; Thomas 14, Stavrov 13), Budućnost – C. zvezda 76:80, vrstni red: Partizan 22-4, C. zvezda 22-2, Budućnost 18-7, Olimpija 17-8, Igokea 15-10, FMP 14-11, S. centar 11-14, Mornar in Cibona po 10-15, Mega 9-16, Zadar in Borac po 8-16, Split 6-19, Krka 4-21.