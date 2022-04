Dobro uro in pol je potreboval Stefanos Cicipas, da je v finalu prvega letošnjega peščenega teniškega mastersa ugnal presenečenje turnirja, Španca Alejandra Davidovicha Fokino. Z zmago v Monte Carlu je Grk prišel do drugega zaporednega naslova v kneževini, potem ko je lani premagal Rusa Andreja Rubljova. Triindvajsetletni Atenčan je osvojil osmi turnir serije ATP, igral pa je v 19. finalu. Letos je bil že finalist Rotterdama, kjer ga je februarja premagal Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Na lestvici ATP je Cicipas ostal peti na svetu, medtem ko je Davidovich Fokina napredoval na 27. mesto, s čimer bo prišel do najvišje uvrstitve v karieri. Španec je na poti do finala v drugem krogu premagal tudi prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića.

Od 0:4 do 6:4

Cicipas je na zmagoviti poti štiri dvoboje dobil brez izgubljenega niza, in sicer je bil v drugem krogu boljši od zmagovalca leta 2019 Italijana Fabia Fogninija, v osmini finala je premagal Srba Laszla Djereja, v polfinalu Nemca Aleksandra Zvereva, v finalu pa Alejandra Davidovicha Fokino. Najtežje delo je imel v četrtfinalu, ko je proti Argentincu Diegu Schwartzmanu v odločilnem nizu zaostajal z 0:4, a v nadaljevanju dobil šest iger zapored.

»Zelo sem ponosen nase. V finalu mi na neki točki ni šlo, kot bi si želel, v misli so se mi prikradli dvomi. V najtežjih trenutkih sem ostal zbran in dvoboj uspešno pripeljal do konca. Alejandro je izjemno zahteven tekmec, ki lahko doseže točko z neubranljivim udarcem iz težkega položaja. Prepričan sem, da bo v prihodnosti dosegel še veliko odličnih rezultatov,« je po zmagi povedal Stefanos Cicipas, ki je postal šesti igralec v teniški zgodovini z dvema zaporednima zmagama v Monte Carlu. Pred njim je podvig uspel Romunu Iliu Nastaseju, Švedu Bjornu Borgu, Avstrijcu Tomasu Mustru ter Špancema Juanu Carlosu Ferreru in Rafaelu Nadalu, ki je turnir v Monte Carlu osvojil kar enajstkrat.

Tamara Zidanšek v Stuttgartu

Najmočnejša teniška turnirja v tem tednu potekata v Barceloni, kjer bo prvi favorit Stefanos Cicipas, in v Beogradu, kjer je prvi nosilec domači matador Novak Đoković. Srba čaka težko delo na poti do zmagovite forme, s katero je lani osvojil Roland Garros, saj je v Monte Carlu izgubil že v svojem uvodnem dvoboju, četudi proti kasnejšemu finalistu. V Beogradu ta teden igra tudi najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene. Ljubljančan (164. na svetovni lestvici) je imel nekaj sreče pri žrebu, saj se je pomeril z Mihailom Kukuškinom (167.). Bedene je za prvo zmago po lanskem Wimbledonu potreboval kar 160 minut, preden je s 7:6 (4), 4:6, 6:3 strl odpor Kazahstanca. Bedene je dosegel deset asov in napravil pet dvojnih napak, rešil je tri od petih priložnosti tekmeca za odvzem servisa, od osmih priložnosti za »break« pa je izkoristil dve.

Najmočnejši ženski teniški turnir bo ta teden potekal v Stuttgartu, na njem pa bo nastopila tudi najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni lestvici in polfinalistka lanskega Rolanda Garrosa Tamara Zidanšek. Konjičanka se bo danes v 1. krogu pomerila z Nemko Lauro Siegemund, ki je na svetovni lestvici nazadovala že na 231. mesto, tako da je za nastop na glavnem turnirju prejela povabilo organizatorja. V primeru zmage se bo Zidanškova pomerila z drugo lansko polfinalistko OP Francije, Grkinjo Mario Sakari, tudi polfinalistko lanskega OP ZDA v New Yorku.

Številni razlogi Andreja Kraševca za zadovoljstvo

Slovenska ženska teniška reprezentanca se je v nedeljo vrnila iz Antalye, kjer je izpolnila veliki cilj in napredovala v kvalifikacije za svetovno skupino. Po štirih zaporednih zmagah v skupini, s katerimi si je zagotovila 1. mesto, so varovanke Andreja Kraševca doživele dva poraza, a so tako proti Švedski kot proti Madžarski igrale z rezervno postavo, saj je dal selektor priložnost tudi mlajšim igralkam. Poleg Slovenije in Madžarske si je napredovanje v kvalifikacije svetovne skupine v Turčiji zagotovila še Hrvaška, ki je bila v odločilnem dvoboju boljša od Srbije.

Slovenski selektor Andrej Kraševec je imel številne razloge za zadovoljstvo. Kaja Juvan je bila neporažena in je bila najboljša posameznica turnirja v Turčiji. Zaradi dobrih iger Slovenije je lahko Tamara Zidanšek odigrala le tri dvoboje in se ni preveč utrudila po težavah zaradi prebolele okužbe s koronavirusom. Pia Lovrič je dosegla izjemno pomembno zmago v dvoboju z Bolgarijo, Živa Falkner je sploh prvič igrala z igralko iz elitne stoterice, Lara Smejkal pa je pri 17 letih dobila več priložnosti, kot si je predstavljala in želela. x