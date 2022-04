Naša država je med redkimi v Evropi, kjer je za mlajše od 18 let obvezna uporaba kolesarske čelade. Jo pa stroka priporoča tudi odraslim, saj je to edini način zaščite glave pred nevarnimi, lahko tudi usodnimi poškodbami pri padcih. Le čelada namreč lahko prepreči poškodbo površine glave ali celo možganov. Brez nje je sila udarca osredotočena na zelo majhno površino, kar lahko prinese hude posledice. S čelado pa se sila udarca razprši na precej večjo površino. In kako je s kvaliteto čelad, ki nam jih ponujajo trgovci? Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju z nekaterimi evropskimi avtomobilskimi klubi testirala 18 otroških kolesarskih čelad različnih cenovnih razredov, rezultate pa objavila v ​Motoreviji AMZS. Ena ključnih ugotovitev je, da kakovost ni odvisna od cene. In da celo najslabše ocenjena čelada na testu otroka lahko reši pred hudimi poškodbami.

Pod drobnogled so vzeli čelade različnih razredov, oblik in cen. »Poglavitna naloga čelade je zaščita glave pri udarcih. Čelade na testu morajo prestati test absorpcije udarcev, pri katerem v čelado udarita nakovali z ravno in zaobljeno površino. Pri tem se merijo linearni pospeški, ki simulirajo neposreden udarec. Z merjenjem rotacijskega pospeška se meri odpornost čelade proti udarcem z oplazenjem, ki so v resničnem življenju pogosti – pri teh udarcih se čelada na glavi skuša zavrteti, pri tem pa lahko poškoduje glavo. Preizkusili smo tudi odpornost čelade proti silam, ki jo skušajo od spredaj ali zadaj strgati z glave. Izmerili smo še stabilnost podbradnega paščka in čvrstost zaklepne sponke – pašček in zaklepna sponka morata zdržati določeno obremenitev,« našteva Blaž Poženel, odgovorni urednik Motorevije. Preverjali so tudi vidnost v temi in razporeditev, postavitev in velikost svetlobnih odbojnikov. Pa namestitev in pritrditev na glavo, pregledovali, da na čeladi ni štrlečih ali ostrih delov, preizkušali udobje, rokovanje s čelado in še marsikaj.

Po padcu jo zamenjajte

Med 18 testiranimi čeladami jih je 16 dobilo oceno dobro ali zadovoljivo. Pa vendar ni vse v najboljšem redu, pravijo strokovnjaki. Le dve sta preizkus zaščite pri padcu prestali z oceno dobro, večina ostalih zadovoljivo. Ena je bila pri tem merilu ocenjena s pomanjkljivo. Pri čeladi, ki se je na testiranju najslabše odrezala in nakupa ne priporočajo, je pretehtala prevelika vsebnost škodljivih snovi v paščku za brado. Ta čelada se je sicer pri ostalih testih izkazala precej bolje. Ena od ugotovitev je tudi, da so otroške čelade v temi precej slabo vidne. V vročinskem preizkusu sta se čeladi dveh izdelovalcev odrezali preslabo, pri štirih pa so ugotovili nepopolne oznake. Pri eni je bila navedena celo napačna velikost. Pomemben zaključek celotnega testiranja je, da cena ni merilo za kakovost. Čelado, ki je uspešno prestala test, je mogoče dobiti že za deset evrov. Ali kot pravijo na AMZS, za ceno nekaj kav ali kepic sladoleda.

Staršem in uporabnikom svetujejo, da pred nakupom čelado dobro pomerijo in kupijo takšno, ki se pravilno prilega in ne tišči. Prava čelada je le tista, ki se dobro prilega glavi – te pa so zelo različne. Kupijo naj čelado, ki ima velike in pravilno razporejene svetlobne odsevnike, še bolje je, če je opremljena z LED-lučmi. Naj bo svetle in kričeče barve. Tako ne bo le bolj vidna, ampak se bo na vročem soncu tudi manj segrevala. In še zadnja zelo pomembna stvar: če je čelada že »doživela« padec, jo je treba zamenjati za novo. Pa četudi na prvi pogled ni videti poškodovana. Strukturna poškodba notranjega dela lahko ob naslednjem padcu zniža stopnjo zaščite.