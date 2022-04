Pahor je ob začetku obiska v Vipavi priznal, da so od začetka vojne v Ukrajini razmere bolj občutljive tudi na območju Zahodnega Balkana. Vendar pa ostaja mnenja, »da v kolikor so stvari občutljive in zbujajo toliko skrbi, toliko je tudi odgovornost na strani voditeljev vseh držav v regiji, da ne storijo nobenega koraka, ne dajejo nobene izjave, ki bi poslabšale zaupanje med državami ali bi zaradi tega zaostrili razmere«.

Prepričan je še, da je »med nami dovolj tistega, kar nas povezuje«.

Zagotovil je še, da Slovenija ostaja podpornica pospešitve širitve Evropske unije, sploh v tem času, ko je to postalo geopolitično vprašanje, saj bi to pripomoglo k miru in varnosti, so sporočili iz urada predsednika.

Vučić se je danes zahvalil Sloveniji za njeno vztrajno podporo Srbije na poti v EU ter se zavzel za evropsko pot celega Zahodnega Balkana.

Predsednika bosta današnjo delovno večerjo v dvorcu Zemono v Vipavi posvetila tudi pogovoru o stališču držav glede vojne v Ukrajini. Gre za prvo pot Vučića v tujino od predsedniških volitev v začetku aprila.

Pahor je Vučiću v začetku meseca v »daljšem in prijateljskem telefonskem pogovoru« čestital za vnovično izvolitev na predsedniški položaj. Predsednika sta ob tej priložnosti poudarila tudi pomen medsebojnega zaupanja ter nadaljevanja odličnih odnosov med državama.

Pahor in Vučić sta se nazadnje sešla novembra lani v Beogradu, kjer je Pahor vnovič poudaril podporo vstopu držav Zahodnega Balkana v EU. Ocenil je, da je proces prepočasen, zaradi česar se znova krepijo politike nacionalizmov in sprememb meja, ki ogrožajo mir in varnost.