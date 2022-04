Vino meseca: Clarendelle Blanc 2021

Ko govorimo o francoski vinski regiji Bordeaux, se največkrat omenjajo rdeča vina. Vendar se v njej skrivajo tudi beli zakladi, kot je vino Clarendelle Blanc 202, ki prihaja iz priznane vinske hiše Domaine Clarence Dillon, ki ima v lasti kar nekaj znanih vinskih posesti in blagovnih znamk, kot so Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion in Château Quintus. Vinskemu imperiju poveljuje princ Robert Luksemburški.