Povpraševanje delodajalcev se je podvojilo

Na zavodu za zaposlovanje so med januarjem in marcem prejeli 46.484 sporočil delodajalcev o prostih delovnih mestih, kar je 42,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Povpraševanje delodajalcev je rekordno, delodajalci pa so marca na zavodu najbolj povpraševali po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, po delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah, čistilcih strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah. Iskali so tudi natakarje, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, prodajalce, delavce za preprosta dela pri nizkih gradnjah, sestavljavce električne in elektronske opreme, kuharje, varilce, kuhinjske pomočnike in strokovne sodelavce za zdravstveno nego. sta