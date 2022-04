Zgodovinski arhiv Ljubljana: Zgodovinsko gradivo v novih depojih

Selitev gradiva Zgodovinskega arhiva Ljubljana iz skladišč na Mestnem in Ciril-Metodovem trgu je po slabem mesecu dosegla sklepno fazo – prostori hrambe v središču mesta so prazni, čakajo le še na demontiranje polic in omar, med tem ko 45 tisoč škatel arhivskega gradiva v depoju na novi lokaciji v BTC-ju že sistematizirajo.