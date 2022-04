Novo »igrišče«, kot mu pravijo navdušenci nad gorskim kolesarjenjem, je v petek popoldne privabilo pisano druščino kolesarjev in tudi lokalnih funkcionarjev. Med tistimi, ki so se najbolj razveselili MTB-poligona na območju Šumberka, ki so ga čakali od leta 2018, je bila ekipa lokalnega MTB-kluba Energija Team z Mitjem Tancikom, ki je v kratkem nagovoru poudaril, da so končno tudi uradno dobili progo, kjer bodo lahko trenirali gorski kolesarji. »V naravi je vožnja z gorskimi kolesi velik problem, saj srečevanja kolesarjev in pohodnikov niso vedno prijetna. V našem klubu mlade kolesarje zelo lepo vzgajamo, da imajo pešci vedno prednost in da morajo biti spoštljivi do vseh,« je povedal Tancik in priložnost izkoristil tudi za zahvalo ekipi Batt Crew, izvajalcu gradbenih del.

Na poligonu je več označenih prog, ki so različnih težavnostih stopenj in omogočajo varno kolesarjenje ter počasno nadgrajevanje znanja. Z uresničitvijo projekta Občina Domžale sledi prioriteti razvoja kakovostnega bivalnega okolja; predvsem nekdanja podžupanja Renata Kosec je ves čas podpirala gradnjo poligona. Odprtja se je udeležil tudi domžalski župan Toni Dragar, ki je poudaril, da je Občina Domžale za vzpostavitev novih zunanjih površin v letu 2021 od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela odločbo o sofinanciranju investicije v kolesarski poligon na Šumberku. Okvirna vrednost investicije je namreč znašala slabih 54.000 evrov, nekaj manj kot 23.000 evrov pa je sofinanciralo omenjeno ministrstvo. »Tako smo lani jeseni na območju Šumberka za kolesarje uredili poligon, kjer bo mogoča tudi organizirana vadba gorskih kolesarjev. Poligon bo ponujal označene kolesarske poti, ki vam bodo pomagale pridobiti veščine, ki jih potrebujete za varno kolesarjenje po MTB-progah. Znanje nadgrajujte počasi, saj le tako nadgrajujete spretnost vožnje. Prvi krog naj bo spoznavni,« je dejal župan.