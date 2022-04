S krempljem podčrtane pesmi

V petek so v Društvu slovenskih pisateljev predstavili nove knjižne izdaje iz zbirk Centra za slovensko književnost in društva Škuc. Med njimi je zbirka pesmi Vladavina muh, pod katero se podpisujejo pesnica Svetlana Makarovič, novinar Matej Šurc in maček Kotik, ki z veseljem prede, ko je v nastajanju ostra politična satira.