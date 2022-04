Naj na kratko obnovim, kako je Gjura prišel do tako velikega kompleksa zemljišč v soseski: družba Giposs, d. o. o. (namenoma ga imenujem današnji Giposs, d. o. o.), ki je Gjuri prodala kompleks zemljišča, je sporna, ker sploh ni pravna naslednica nekdanjega PZ Giposs, ki je gradilo sosesko. Giposs, d. o. o, se je na sporen način vpisal v zemljiško knjigo kot lastnik vseh nepozidanih zemljišč v soseski in s tem zavedel tudi kupca Gjuro.

Novinarka Vanja Brkić je v enem od zadnjih svojih člankov napisala, citiram: »V Šišenski soseski 6 si lahko oddahnejo, saj v ponedeljek potrjeni predlog izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta ne dovoljuje pozidave zelenic v soseski. Vzrok je nestrinjanje direktorata za prostor, graditev in stanovanja ministrstva za okolje in prostor.« Zato je Mestna občina Ljubljana možnost pozidave štirih blokov tik pred zdajci umaknila iz prostorskega akta. Ker je bilo o problematiki protipravno pridobljenega zemljišča v zasebne roke (Giposs, d. o. o.-Gjura) napisanega že veliko, tega ne gre ponavljati. Dejstvo pa je, da je sodna poravnava »propadla«, bitka za vrnitev zelenic, cest, parkirišč in poti v soseski za Mestno občino Ljubljana pa še ni dobljena oziroma je dobljena polovično. Ostaja namreč še vedno v zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica na lastnika Gjuro. Nujno bo namreč treba rešiti vprašanje razmerja med (današnjo) družbo Giposs, d. o. o., ki si je protipravno prisvojila ime od nekdanjega Poslovnega združenja Giposs in s tem pridobila tudi vse pravice in dolžnosti PZ Giposs iz pogodbe o graditvi soseske. Če predpostavimo, da je današnji Giposs, d. o. o., prodal Gjuri zemljišča, ki bi jih moral PZ Giposs po dograditvi soseske vrniti občini (takrat Občini Ljubljana Šiška), bo verjetno moral kupnino za sporna zemljišča vrniti Gjuri, ki ne bo mogel graditi štirih stanovanjskih blokov. Če se bo to zgodilo, bo Gjura moral v zemljiški knjigi vrniti lastništvo na zemljiščih v prvotno stanje, torej ponovno na »lastnika« Giposs, d. o. o. S tem pa bo današnji Giposs, d. o. o., zopet zavezan vrniti vsa nepozidana zemljišča (današnji) Mestni občini Ljubljana, saj ga k temu zavezuje pogodba med takratno občino Ljubljana Šiška in PZ Giposs.

Glede na dosedanje dolgoletno pravdanje med Giposs, d. o. o., in Mestno občino Ljubljana za vrnitev nepozidanih zemljišč predpostavljam, da vrnitev zemljišč s strani Giposs, d. o. o., verjetno ne bo uresničena brez posredovanja sodišča. Glede na to predpostavko čaka Mestno občino Ljubljana še pravdanje, ki pa bi moralo biti bistveno olajšano s postopkom, kot sem ga opisal (sprememba lastništva v zemljiški knjigi od Gjure na Giposs, d. o. o., in uveljavitev klavzule o vrnitvi zemljišč v soseski iz pogodbe med PZ Giposs in nekdanjo Občino Ljubljana Šiška).

Marijan Jelenc, Ljubljana