Včasih me slika spominja na Transilvanijo, kjer grof Drakula pošilja svoje vampirje v boj proti ljudem. Vendar bo prišlo tudi jutro. Zgrožen sem, da so se pripravljeni povezovati s kriminalci, pri čemer lahko naredite primerjavo s kakšno aktualno državo in boste ugotovili podobnosti. Moram dodati, da izjemno spoštujem gospodično Niko Kovač. Čeprav je osebno ne poznam, ji je treba čestitati, da se na kulturen in prijazen način bori za demokratične vrednote. Zaradi tega je tarča brutalnega napadanja in poniževanja na osebni ravni. Zmotno je prepričanje, da so vsi politiki enaki. Vsi ljudje imamo svoje napake in kdaj sprejmemo napačne odločitve, dejstvo pa je, da je Slovenija lahko uspešna samo takrat, ko je enotna. Z diskreditacijami, laganjem in žaljenjem se že dogaja nasilje, zato je treba tako delovanje končati.

Voliti je treba tistega, ki se zdi najkredibilnejši. Kot družba moramo razčistiti, kaj si želimo v prihodnje. Ljudje so pametni in zagotovo se bodo dobro odločili. Za prihodnost države bi bilo škodljivo, če bi namesto na volitve odšli na morje. Izražanje politične volje je naša demokratična pravica in drznil bi si reči, da gre za dolžnost vsakega polnoletnega državljana. Prav politična pasivnost med volilci namreč daje spodbudo populistom.