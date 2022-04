V prvem desetletju slovenske samostojnosti so slovenski športniki osvojili dve srebrni in dve bronasti medalji na poletnih igrah in dve bronasti na zimskih, ampak zlate (še) nobene! Smo pa v bloku s tremi znamkami počastili 100. obletnico rojstva znamenitega olimpijca Leona Štuklja (1898–1999), zraven pa še malo Juana Antonia Samarancha, podpredsednika (1974–1978) oziroma predsednika (1980–2001) Mednarodnega olimpijskega komiteja, domnevnega velikega prijatelja Leona Štuklja in menda tudi Slovenije.

Z avstralskimi igrami leta 2000 pa se je začelo – slovenski športniki so se vrnili domov z dvema zlatima medaljama, dvojni dvojec Čop/Špik in strelec Debevec, leta 2008 se jim je pridružil metalec kladiva Primož Kozmus, leta 2012 judoistka Urška Žolnir, leta 2014 dvakrat zimsko zlata Tina Maze, leta 2016 judoistka Tina Trstenjak, lani pa kar trije: plezalka Janja Garnbret, kolesar Primož Roglič in veslač Benjamin Savšek. Vsi so bili ovekovečeni na poštnih znamkah! Leta 2010 sicer na zimskih igrah slovenski športniki niso osvojili nobene zlate kolajne, na bloku z dvema znamkama sta bili ovekovečeni Tina Maze (dve srebrni) in Petra Majdič (bron), ta blok med zlatimi slovenskimi olimpijci na znamkah torej predstavlja izjemo.

Ker športniki s svojimi izjemnimi uspehi nedvomno združujejo prebivalstvo Slovenije, smo v zadnjih treh letih dobili še tri bloke z eno znamko, posvečene izjemnim dosežkom slovenskih športnikov: leta 2020 sta bila na bloku prikazana prvi in drugi s francoskega kroga, kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič, lani skakalka Nika Križnar za osvojen veliki kristalni globus za zmago v svetovnem pokalu 2021 in motokrosist Tim Gajser, svetovni prvak v razredu MX2 (2015) in 3-kratni svetovni prvak v razredu MXGP (2016, 2019, 2020).

Letos je bila Pošta postavljena pred problem, kako prikazati slovenski zlati olimpijski medalji iz Pekinga na poštnih znamkah. Odločili so se za blok z eno znamko, na njem pa so pod fotografijo (avtor Aleš Fevžer) četverice nasmejanih smučarskih skakalcev – zmagovalcev v kategoriji ekipno-mešano, zapisali naslov ZLATI OLIMPIJCI in pod njim še njihova imena: Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc. Na prvi pogled sicer v redu, ampak fotografija prikazuje nosilce iste (ekipne!) zlate medalje! Kaj pa Urša Bogataj, ki je osvojila zlato medaljo tudi v kategoriji ženskih skokov na srednji skakalnici posamezno? Oblikovna rešitev znamke/bloka je torej glede na ekipno medaljo zavajajoča in do Urše Bogataj tudi nepoštena – drugo zlato kolajno bi ji lahko na fotografiji dodali vsaj virtualno! Sicer pa bo to nedvomno tema pogovorov slovenskih filatelistov … Po številu pojavljanja športnikov na slovenskih poštnih znamkah še vedno krepko vodi Leon Štukelj (4), s po dvema mu sledijo Tina Maze, Primož Roglič in Nika Križnar, Urša Bogataj je bila tokrat prikrajšana za drugo znamko, njena fotografija z obema medaljama na ovitku prvega dne (kupijo ga redki filatelisti, ima le nekaj tisoč naklade) pač ni enakovredna …

Blok z eno znamko nominale 2,37 evra so oblikovali v Villa creativa, v 4-barvnem ofsetu pa natisnili v zagrebški AKD v nakladi 20.000 primerkov. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 12/2022), bo v petek uporabi na pošti 1101 Ljubljana (za odtis na voljo še 15 dni zatem; vir uporabljenega gradiva v žigu: Sportida, d. o. o.).