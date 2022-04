V južnem mestu Norrköpping je policija izstrelila opozorilne strele, pri tem so bili po poročanju švedske televizije SVT ranjeni trije ljudje. V Norrköppingu so aretirali 18 ljudi, v sosednjem Linköpingu pa 18.

V mestu Malmö je zagorel avtobus, ko so izgredniki vanj vrgli goreče predmete. Potnikom je uspelo še pravočasno zbežati. Že v soboto zvečer so izgredniki zažgali več vozil in smetnjakov, v policijo pa so metali kamenje in molotovke. Načelnica policije v mestu Malmö Petra Stenkula je v nedeljo izrazila razočaranje, da je svoboda izražanja postala izgovor za takšne izgrede.

V izgredih v tem mestu je bilo lažje poškodovanih nekaj ljudi, aretirali pa so 16-letnika, je še pojasnila Petra Stenkula.

Na protestih je bilo doslej ranjenih 26 policistov in 14 civilistov, so danes sporočili iz švedske policije.

Nasilni protesti na Švedskem, ki so se začeli v četrtek, so posledica naraščanja napetosti v državi, odkar je znani desničarski skrajnež, odvetnik Rasmus Paludan dobil dovoljenje za zborovanja po državi, med drugim je na njih nameraval zažgati izvode Korana. V preteklosti je bil dansko-švedski politik že obsojen zaradi rasizma.