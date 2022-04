Med inšpekcijo so drogo s pomočjo slednih psov našli v kontejnerju z bananami. Aretirali so eno osebo.

Le nekaj dni prej pa je ekvadorska policija ulovila roparje, ki so iz skladišča pod nadzorom države ukradli 2,8 tone droge. Tam so zaseženo drogo namreč hranili kot dokaze. Vanj so vdrli štirje moški, preoblečeni v policiste, nadvladali varnostnika in jo popihali z dragocenim plenom. Aretirali so šest oseb, zaplenili pa tudi cel tovornjak droge, ki jo bodo sedaj uničili.

Ekvador leži med Kolumbijo in Perujem, največjima proizvajalcema kokaina na svetu. Lani so tam zasegli rekordnih 210 ton, večino v pristanišču, kjer se začne njena pot v ZDA in Evropo.