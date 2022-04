Gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske so v nedeljo popoldan s Kredarice reševali poškodovanega gornika, ki je ustrezno opremljen na območju zdrsnil. Po navedbah PU Kranj so ponesrečenca z vojaškim helikopterjem odpeljali na Jesenice, kjer pa je bil po oddaji poškodovanega med letom helikopter osvetljen z lasersko svetlobo zelene barve. »Po do sedaj zbranih podatkih zaradi hitre reakcije pilotov ni prišlo do ogrožanja varnosti posadke,« je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Črni scenarij: strmoglavljenje

Dodal je, da bodo policisti postopek vodili v smeri kaznivega dejanja, če se v nadaljevanju izkaže sum za to. Osvetljevanje z žarkom med letom namreč pomeni hudo nevarnost za letalski promet in veliko nevarnost za poškodbe oči oziroma vida posadke, še navaja. »Laserski žarek namreč vsa-kič povzroči najmanj trenutno zaslepljenost vse posadke zaradi odboja žarkov po pilotski kabini, v najslabšem primeru pa lahko privede tudi do nenadzorovanih situacij v zraku, strmoglavljenja ali trajnih posledic na vidu,« je jasen Kos.

Na policiji opozarjajo, da to niso igrače, pozivajo tudi k odgovornim dejanjem. Starše nagovarjajo, naj s tem seznanijo otroke, saj so običajno oni tisti, ki jim kupujejo takšne predmete in jim dovoljujejo njihovo uporabo. Na Gorenjskem je to prvi takšen dogodek.