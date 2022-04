Favoriti dobili prve tekme končnice NBA

Ekipe Miamija, Milwaukeeja in Bostona na vzhodnem delu lige NBA ter Phoenixa na zahodnem so v prvem krogu končnice povedle z 1:0 v zmagah. Favorizirane ekipe so zabeležile domače zmage, tudi branilci naslova Milwaukee Bucks, ki so s 93:86 ugnali Chicago Bulls.