Prvo streljanje je bilo v soboto v trgovskem centru v prestolnici Južne Karoline Columbii, kjer je strelne rane dobilo devet ljudi, pet ljudi pa se je poškodovalo med begom na varno. Ranjeni so stari med 15 do 73 let, policija pa je aretirala 22-letnega Jewayna Pricea, ki sicer ni streljal, ampak je imel pri sebi pištolo brez dovoljenja.

Price je tudi poklical policijo na pomoč, ko je odjeknilo streljanje. Po aretaciji pa mu je sodnik odmeril 25.000 dolarjev varščine ter hišni pripor do sojenja, grozi pa mu kazen za posedovanje pištole brez dovoljenja.

Zgodaj zjutraj v nedeljo so se streljali v nočnem klubu Cara's Lounge v okrožju Hampton zahodno od Charlestona. Mrtvih ni bilo, ranjenih pa je bilo devet ljudi.

Streljali so še v Pittsburghu, kjer so mladi najeli stanovanje za krajši čas in tam pripravili zabavo za več kot sto ljudi. Policija meni, da je bilo strelcev več, obračun pa se je iz stanovanja preselil v okolico in policija preiskuje osem prizorišč streljanja. Tam sta umrli dve mladoletni osebi.

V preteklih tednih so v ZDA zabeležili več streljanj. V marcu je bilo v strelskem obračunu mladoletnikov v Dallasu ranjenih deset ljudi, v začetku aprila je bilo v spopadih dveh tolp v prestolnici Kalifornije Sacramentu mrtvih šest ljudi, 12 pa ranjenih. Pred tednom dni sta v strelskem napadu v Cedar Rapidsu umrla moški in ženska, deset ljudi je bilo ranjenih, najbolj pa je odmeval napad na newyorški podzemni železnici, kjer je bilo deset ranjenih.

Predsednik ZDA Joe Biden je v tem času sicer podpisal izvršni ukaz za boljše sledenje strelnemu orožju po ZDA, kar je razburilo zagovornike orožja, ki so napovedali takojšnje tožbe proti temu po njihovem mnenju skrajnemu ukrepu predsednika ZDA.