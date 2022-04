Nekaj pred tretjo uro v petek popoldan sta se 47-letna ženska in njen leto dni starejši mož sprla v domači hiši na Dravskem polju in sicer v občini Starše, v majhnem naselju Brunšvik, so o dosedanji kriminalistični preiskavi sporočili s PU Maribor. Med prepirom je ženska v kuhinji v prsni koš zabodla svojega 48 let starega soproga. Ta je bil tako hudo poškodovan, da je na kraju kaznivega dejanja umrl. »Predmet, s katerim je osumljenka storila dejanje, so kriminalisti našli na kraju,« so še sporočili s policije. Gre za nož.

Sosedje: »To ni bil zločin, amapk nesreča med prepirom«

Neuspešno oživljanje

Policijska patrulja iz Rač je na tleh hodnika v prvem nadstropju hiše našla poškodovanega moškega, ki ni kazal znakov življenja. Kljub velikim naporom oživljanje ni uspelo ne njim ne zdravniški ekipi. Nekaj minut kasneje je zdravnik potrdil njegovo smrt. Mariborski kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, v navzočnosti dežurne državne tožilke ga je vodil mariborski preiskovalni sodnik, ki je za pokojnega odredil sodno obdukcijo. Osumljenko so aretirali in jo včeraj okoli treh popoldan privedli na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika. »Ta je po zaslišanju, ki je trajalo pozno v noč, zoper njo odredil pripor,« v izjavi za javnost še dodajajo v PU Maribor.

Policija v preteklosti na tem naslovu ni posredovala, ženski pa zaradi suma uboja grozi od pet do petnajst let zapora.