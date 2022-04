Po jutranjih velikonočnih dobrotah na mizah je sledila še popoldanska poslastica na cestah od Pariza do Roubaixa. Spektakularna kolesarska dirka tudi tokrat ni razočarala. Dobrih 257 kilometrov, več kot 54 kilometrov na 30 kockastih odsekih. Številni preobrati, padci, preluknjane zračnice in tehnične težave so zaznamovale tudi 119. izvedbo prestižne dirke, ki je bila tokrat zaradi francoskih predsedniških volitev na sporedu en teden kasneje kot običajno. Granitno kocko zmagovalca in zapis v večno slavo si je privozil Nizozemec Dylan van Baarle, ki je zmago začel slaviti že nekaj kilometrov pred ciljem s številnimi gledalci ob progi, nato pa je z nasmehom na obrazu pripeljal na sloviti velodrom.

Pestro še pred kockami

Prvi odsek z granitnimi kockami je prišel po 96 kilometrih kolesarjenja, a na letošnji izvebi severnega pekla je bilo pestro že pred tem. Za razpad glavnine na dva dela je poskrbel bočni veter in številni favoriti so ostali v drugi skupini, ki je ob vstopu na prvi odsek zaostajala dobro minuto. V drugi skupini sta bila tudi prva favorita tekme Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Na prvem mestu pa je bil Matej Mohorič, ki je veljal za skritega favorita dirke. Kot izjemno tehnično dovršen kolesar se je odlično znašel na prvih kockastih odsekih in dobrih 110 kilometrov pred ciljem je Slovenec napadel. Skupaj je nato v begu kolesarilo pet kolesarjev, prvi pa je po tehničnih težavah odpadel v slovitem arnberškem gozdu 95 kilometrov do cilja.

Tudi Mohoriču težave niso prizanesle

Kolesarji so dirkali na vso moč, v izjemno suhem vremenu pa je zelo trpela oprema. Številni favoriti so imeli na zahtevnih kockastih odsekih težave z zračnicami, priča smo bili številnim padcem. Še naprej se je na čelu dirke odlično vozil kolesar iz Podblice, ki je večino časa narekoval močan tempo in poskrbel, da so si ubežniki privozili tudi več kot dve minuti prednosti. V ospredju sta kmalu ostala le še dva kolesarja, 37 kilometrov do cilja pa je bil v menjavo kolesa prisiljen tudi Mohorič, ki je bil tako ujet. Ujela ga je močna skupina, v katero sta se po začetnih težavah prebila tudi Van Aert in Van der Poel. Mohorič je poskušal s še enim napadom in je znova uspel razbiti manjšo skupino.

Van Baarle s surovo močjo za nov uspeh Ineosa

Odločitev o zmagovalcu je prišla na zahtevnem kockastem odseku 20 kilometrov do cilja, ko je silovito napadel Nizozemec Van Baarle. Izjemni Slovenec ni imel odgovora na njegov napad in razlika je hitro narasla. Van Baarle je nato prikazal izjemno solo vožnjo, na preostalih kockastih odsekih se je uspel izogniti vsem tehničnim težavam in že nekaj kilometrov pred ciljem se je v izjemnem vzdušju ob progi začel veseliti zmage. Na sloviti velodrom v Roubaixu je prišel s prednostjo minute in 47 sekund. Za drugo mesto se je v ciljnem sprintu udarilo pet kolesarjev, med katerimi je bil tudi Mohorič. Slovenec je po izjemno napornem dnevu ostal brez moči za hiter zaključek in se je moral zadovoljiti s petim mestom, kar je vseeno najboljša slovenska uvrstitev na sloviti dirki. Drugi je bil Van Aert, tretji pa Stefan Küng (FDJ). Uspeh Van Baarleja nadaljuje izjemen niz britanske ekipe v aprilu, ko so najprej na dirki po Baskiji po zaslugi Daniela Martineza uspeli premagati urok Roglič-Pogačar. Sledila je srečna zmaga po fotofinišu na Amstel Gold Raceu pretekli teden, sedaj pa je do velike zmage prišel še Van Baarle.