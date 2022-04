Cicipas je z izjemo prvih dveh iger prevladoval v vseh prvinah teniške igre v prvem nizu. Le nekaj nervoze za uvod dvoboja ga je stalo zaostanka z 0:2, potem ko je že v prvi igri 22-letni Španec prišel do breaka. Davidovich Fokina je bil v nadaljevanju niza nemočen proti petemu igralcu sveta, ki je v četrti igri izenačil, prvi niz pa po drugem odvzemu servisa v osmi in zanesljivem začetnem udarcu v deveti igri dobil s 6:3.

V drugem je takoj odvzel servis 46. igralcu sveta, a nato nerazumljivo popustil in dovolil izenačenje. Španec je zaigral vse bolje in pretil Cicipasu, vseeno je Grk prišel do breaka in servisa za zmago pri 5:4. Španec je znova izenačil, nato bil tudi sam blizu zmage v drugem nizu, a se je Atenčan rešil v podaljšano igro. Slednjo je nato Cicipas zanesljivo dobil in upravičil vlogo izrazitega favorita.

S tem je prišel do drugega zaporednega naslova v kneževini, potem ko je lani premagal Rusa Andreja Rubljova. Skupno je 23-letni Atenčan pri osmih naslovih na najvišji ravni, igral pa je v 19. finalu. Letos je igral še v finalu Rotterdama, kjer ga je februarja premagal Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

Na lestvici ATP bo v ponedeljek Cicipas ostal peti na svetu, medtem ko bo Davidovich Fokina napredoval na 27., s čimer bo prišel do najvišje uvrstitve v karieri. Na poti do finala je v drugem krogu premagal tudi prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića.