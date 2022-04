Državno tožilstvo v Parizu je prejelo poročilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) z dne 11. marca, ki vsebuje obtožbe proti Le Penovi, in ga trenutno preučuje, je danes po poročanju dpa potrdilo francosko tožilstvo.

Del poročila je v soboto objavil tudi spletni portal Mediapart. V njem je Le Penova obtožena, da je v času, ko je bila med letoma 2004 in 2017 poslanka v Evropskem parlamentu, poneverila skoraj 137.000 evrov evropskih sredstev.

Odvetnik Le Penove, Rodolphe Bosselut, je po navedbah dpa obtožbe zanikal. »Predsedniška kandidatka Le Pen si pridržuje pravico, da sproži sodni postopek proti nekdanjim sodelavcem, ki so morda poneverili javna sredstva ali storili druge kršitve brez njene vednosti,« je dejal.

Po mnenju Bosseluta OLAF ni neodvisna agencija. Odvetnik je kritiziral tudi čas objave poročila, ki je prišlo na dan zgolj en teden pred drugim krogom predsedniških volitev v Franciji, v katerem se bo Le Penova v nedeljo pomerila s trenutnim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Po poročanju Mediaparta so v poročilu omenjeni še trije nekdanji evropski poslanci iz stranke Nacionalni zbor, prej Nacionalna fronta, ki jo danes vodi Marine Le Pen. To so njen oče Jean-Marie, njen nekdanji partner Louis Aliot in nekdanji podpredsednik stranke Bruno Gollnisch.

Skupaj naj bi poneverili 486.000 evrov, med drugim za namene doseganja političnih ciljev na nacionalni ravni ali za finančno podporo ponudnikom različnih storitev, ki so blizu stranki.

Aliot, ki je trenutno župan mesta Perpignan na jugu Francije, je obtožbe v današnji izjavi za televizijo Franceinfo zanikal.

Tovrstne obtožbe na račun Le Penove in njene stranke sicer niso nove. Že več let so pomočnike in asistente, ki so delali za evropske poslance iz stranke Nacionalni zbor in jih je plačeval Evropski parlament, sumili, da dejansko delajo le za stranko.