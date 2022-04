Z milijoni ljudi na poti ali ujetih na aktivnih vojnih območjih so potrebe v Ukrajini že ogromne, je ob tem opozoril evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Pomoč bo namenjena ljudem na težko dostopnih območjih, ki nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, vode in elektrike, ter tistim, ki so bili prisiljeni pobegniti in vse pustiti za seboj, je pojasnil.

Z dodatnim vložkom v višini 50 milijonov evrov se sredstva, ki jih je EU doslej namenila za humanitarno pomoč prizadetim v vojni v Ukrajini, skupno povečujejo na 143 milijonov evrov, poudarjajo v Bruslju.

Dodatna sredstva so del svežnja pomoči v višini milijarde evrov, ki ga je Evropska komisija obljubila na donatorski konferenci za Ukrajino prejšnji konec tedna, so sporočili v Bruslju. Sredstva bodo namenjena za najnujnejše humanitarne potrebe, vključno z zagotavljanjem nujne medicinske pomoči, dostopa do varne pitne vode in higiene, zatočišča in zaščite.