Ljubljanski nadškof metropolit Zore je pri velikonočni maši v ljubljanski stolnici ocenil, da letošnjo veliko noč obhajajo še z večjim veseljem kot sicer, saj praznovanja ne omejujejo številni ukrepi, ki so jih zaradi epidemije koronavirusa spremljali zadnji dve leti.

V razlagi pomena velike noči in Jezusovega vstajenja je ocenil, da »resničnost vstajenja presega čas in prostor", Jezusovo »vstalo, poveličano telo pa tudi ni več podrejeno zakonom, ki veljajo v našem svetu«. »Zato ni presenetljivo, da ob tem dogodku ni bilo prič. Ljudje smo lahko priče samo za stvari, ki se zgodijo v pogojih našega bivanja. Tukaj lahko pripovedujemo, kaj se je zgodilo in kako se je zgodilo. Zadostujeta nam razum in iskrenost,« je dejal.

Opozoril je, da je sporočilo o vstajenju pred več kot 2000 leti začelo svojo pot v svet z ljubeznijo, ki so jo Jezusu izkazovali njegovi učenci, hkrati pa z ljubeznijo, ki jo je tudi njim izkazal Jezus s tem, ko se jim je neposredno po smrti razodel. »V jutru velikonočnega dneva vam želim, da tudi vam Bog podari takšno ljubezen, da ga boste iskali. Vsi mi smo, tako kakor so bili takrat žene in učenci, iskalci našega Boga. In Bog tistim, ki ga iščejo, pride naproti in se jim razodene. Če ga bomo dovolj ljubili, ga bomo tudi mi prepoznali,« je dodal.

Mariborski nadškof metropolit Cvikl je pri velikonočni maši v mariborski stolnici ocenil, da velika noč, vstali Kristus, sporoča, da je vedno možen nov začetek; »tudi takrat, ko se človeku zdi, da je že vse odločeno, vse končano, da ni nobenega upanja več".

Velikonočno sporočilo po njegovih besedah vabi, da se znova podamo na pot ne glede na okoliščine: »Vsebina praznika velike noči je v tem, da vemo, da na poteh življenja nismo več sami. Z nami je vstali Gospod. Jezus ni premagal smrti zato, da bi se maščeval tistim, ki so ga pribili na križ, ampak je za nas premagal smrt, da nam je pokazal, da smo neskončno ljubljeni in nismo več zapisani smrti.«

Ob tem je opozoril na značilnost človeške narave, ko »večkrat v razočaranju in bolečinah, namesto da bi iskali nov začetek, najprej iščemo grobove, nad katerimi bi jokali in jokali«. A praznina »nas ne sme pustiti ravnodušnih". "Vedno se moramo tudi mi podajati na novo pot, na pot iz te, ali one ujetosti,« je dejal.