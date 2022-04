Na Blejskem gradu, priljubljeni poročni lokaciji za tujce, letos pričakujejo višje končno število porok. Kot je za STA povedala vodja trženja Lea Ferjan, imajo za april načrtovane štiri poroke, za maj in junij dve, do konca leta pa 22, a povpraševanja še prihajajo. Na Blejskem gradu se večinoma poročajo tujci, največ rezervacij pa imajo v mesecu juliju in avgustu, saj ti poroko kombinirajo z dopustom.

Prvo leto epidemije so na Blejskem gradu imeli šest porok, lani 14, leta 2019 pa jih je bilo skupno 31. Od leta 2002 je opaziti trend v porastu tujih porok v primerjavi z domačimi, kar pa se je med epidemijo spremenilo, poročilo se je nekaj več domačih parov. Med epidemijo sta se na Blejskem gradu poročila dva para samo s pričama, leta 2020 par iz Združenega kraljestva, leta 2021 pa par iz Hong Konga, ki je obred prenašal domačim preko spletne povezave.

Ferjanova je poudarila, da so največ porok imeli v letih, ko je bilo na Blejskem gradu 50 odstotkov porok ruskih parov, leta 2009 so jih na primer imeli 79. "Po uvedbi vstopnih vizumov na ruskem tržišču nismo bili več aktualni, prepoznavni pa smo na angleškem in ameriškem trgu ter vse bolj tudi pri slovenskih parih," je pojasnila.

V zadnjih dveh letih so po njenih besedah vse obrede izvajali v skladu z zdravstvenimi ukrepi, tudi s spoštovanjem ukrepov niso imeli težav, saj si pari niso želeli, da bi njihova poroka predstavljala vir okužb s koronavirusom. "Če se bodo ukrepi ponovili, jih bomo upoštevali tudi v prihodnje," je še dodala.

Na Upravni enoti Maribor se je letos poročilo 83 parov, do konca aprila pa imajo prijavljenih še 12 porok. Za mesec maj je prijavljenih 22 porok in 24 rezervacij terminov za poroko, za junij pa 14 prijavljenih porok in 30 rezerviranih terminov. Do konca leta je poroko prijavilo 13 parov, 133 pa jih je rezerviralo termin. Vršilec dolžnosti načelnika mariborske upravne enote Robert Pungerl je poudaril, da primerjava s prejšnjima letoma še ni smiselna, ker se poroke prijavljajo dnevno in končnih številk ni mogoče napovedati. Prvo leto epidemije se je v Mariboru sicer poročilo 316 parov, lani 336, pred epidemijo leta 2019 pa 457.

Tudi na Upravni enoti Ljubljana še ne morejo narediti primerjave s prejšnjimi leti, saj pričakujejo dodatne prijave, pari lahko namreč poroko prijavijo 14 dni pred datumom obreda. Maja imajo prijavljenih 41 obredov, prav tako junija, od julija do konca leta pa je za enkrat prijavljenih 54 porok, je za STA pojasnila svetovalka za odnose z javnostmi na Upravni enoti Ljubljana Lara Valič.

Med najbolj priljubljenimi lokacijami Ljubljanski grad

Uradni prostor Upravne enote Ljubljana za sklepanje zakonskih zvez je s 1. januarjem ponovno postal Ljubljanski grad, ki velja za eno izmed bolj priljubljenih lokacij za poročne obrede. Kot je za STA pojasnila vodja službe za odnose z javnostmi na Ljubljanskem gradu Janja Rozman, podatkov o številu porok za naslednje mesece še nimajo, saj jih dobivajo na tedenski ravni.

Lani se je na gradu poročilo 40 parov, leta 2020 pa 34. Pred epidemijo leta 2019 je bilo porok nekoliko več, in sicer 68. Tudi Rozmanova je izpostavila, da primerjava letošnjih številk ni ustrezna, saj od leta 2015 grad ni bil uradna lokacija upravne enote, mladoporočenci so za sklenitev poroke lahko najeli katerega izmed prostorov na Ljubljanskem gradu.

Epidemija je prizadela tudi dejavnost organizacije porok, saj so bila velika poročna slavja dve leti omejena z ukrepi za zajezitev covida-19. Po besedah načrtovalke porok v poročni agenciji Storija weddings Petre Starbek se število porok počasi vrača na stare tire. »Letošnja sezona bo takšna, kot sem jih bila vajena pred covidom-19, oziroma bom imela še kakšno poroko več,« je napovedala. Želi si tudi, da bi v letošnjem letu pokrili vsaj del izgube preteklih dveh let.

Izpad prihodkov so zabeležili tudi v agenciji Organizacija porok, ki jo vodi Karin Čemažar. Kot so povedali za STA, so prvo leto epidemije imeli zelo velik izpad prihodkov, naslednje leto nekoliko manjši, letos pa jim za enkrat kaže dobro. Pravijo, da je število porok trenutno primerljivo s številom iz leta 2019 oziroma opažajo manjši porast. Zaznali so tudi dve skrajnosti, in sicer več tako intimnih kot velikih porok z nad 100 gosti.