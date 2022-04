Oblasti so zadržale čoln s petčlansko posadko, osumljeno tihotapljenja drog iz Južne Amerike. Na sumljivo plovilo jih je opozoril Pomorski analitični in operativni center za narkotike (MAOC-N), mednarodna agencija s sedežem v Lizboni, ki se bori proti trgovini s prepovedanimi drogami v Atlantiku.

Med operacijo, ki je potekala v sredo, so aretirali štiri Turke in enega Gruzijca, so po navedbah AFP v skupni izjavi sporočili špansko ministrstvo za finance, nacionalna policija in civilna garda.

Ribiški čoln z vlečno mrežo je bil prestrežen 300 navtičnih milj (približno 555 km) južno od Kanarskih otokov, zahodno od afriške obale. Policija je na krovu našla »več kot 2900 kilogramov kokaina, skritega v enem od rezervoarjev za gorivo«, so navedli v izjavi.

Španija je ena od glavnih evropskih vstopnih točk za droge, predvsem zaradi bližine severne Afrike, kjer proizvajajo veliko konoplje, in povezav z Južno Ameriko, od koder prihaja kokain.