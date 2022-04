Grški mejni policisti so s kamero za nočno opazovanje ugotovili, da je iz Turčije reko Marico skušala s čolnom prečkati skupina ljudi, ki so jo po zvočnikih pozvali, naj se vrnejo v Turčijo.

»Sinoči je skupina desetih ljudi poskušala vstopiti v Grčijo s turške strani. Grška policija jim je ukazala, naj se ustavijo, a tega niso upoštevali. Nato je prišlo do streljanja s turške strani. Grški mejni policisti so nato streljali v zrak,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik regionalne policije.

Grška policija je kasneje našla štiri moške, ki so plavali v reki, ter mrtvo žensko. »Žrtev je bila ustreljena v hrbet v višini prsnega koša z nabojem majhnega kalibra. Po navedbah preiskovalca je bila krogla izstreljena s kratke razdalje. Za zdaj ne vemo, katere narodnosti so žrtev in štirje moški,« je dodal predstavnik policije.

Po valu migrantov, ki je marca 2020 v Grčijo in s tem v EU prispel iz Turčije preko reke Marice, je Grčija na tem območju okrepila nadzor s kamerami in radarji ter postavila več deset kilometrov dolgo žičnato ograjo, visoko pet metrov. Nevladne organizacije grške oblasti obtožujejo, da so v tej regiji ustvarile nekakšno vojaško nadzorovano nikogaršnje ozemlje, kjer nihče ne more pomagati redkim migrantom, ki še uspejo prečkati mejo, poroča AFP.

Po podatkih agencije ZN za begunce je od začetka leta grško-turško mejo mejo prečkalo več kot tisoč migrantov. Lani je v Grčijo nezakonito vstopilo več kot 4800 ljudi, leta 2020 jih je bilo skoraj 6000, poroča dpa.