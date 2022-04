85-letni Frančišek, ki je imel v tem tednu veliko dogodkov in ga pestijo bolečine v kolenih, prvič v svojem pontifikatu ni vodil velikonočne vigilije, poročajo tuje tiskovne agencije. Vigilijo je vodil italijanski kardinal Giovanni Battista Re.

Bogoslužja se je udeležil Ivan Fedorov, župan Melitopola, ki so ga ruske sile marca aretirale in nato izpustile med zamenjavo ujetnikov. Papež Frančišek ga je na koncu pridige nagovoril in dejal, da v »tej temi, v kateri živite, temi vojne in krutosti (...) vsi molimo z vami in za vas«. Svojo pridigo je zaključil z besedami »Kristus je vstal« v ukrajinščini.