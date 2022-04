Tesen obračun ekip, v katerem je sicer Utah v drugem polčasu ves čas vodil in prišel tudi do 12 točk prednosti, je postregel z zanimivo končnico, v kateri so se domači približali tudi zgolj na točko, a zadnjo minuti so bolje odigrali gosti, medtem ko so domači zgrešili nekaj metov za preobrat.

Pri domačih sta bila s 26 oziroma 22 točkami najboljša Jalen Brunson in Spencer Dinwiddie, pri gostih pa je bil z 32 točkami ob sicer skromnem metu 10-29 najboljši Donovan Mitchell, Bojan Bogdanović pa jih je dodal 26.

Utah je prednjačil predvsem v skoku, ki ga je dobil s 53:34, Rudy Gobert je ob tem pobral kar 17 žog pod obema obročema. Dallas pa je za nameček metal le 38-odstotno iz igre.

Druga tekma bo v noči s ponedeljka na torek spet v Dallasu, tudi zanjo pa je Dončić še pod vprašajem.