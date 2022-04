V pogovoru za več ukrajinskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je Zelenski dejal, da nimajo nobenega zaupanja v pogajanja v zvezi s tem mestom ob Azovskem morju, ki ga ruske sile oblegajo že od začetka vojne.

Potem ko je ukrajinska stran 11. aprila sporočila, da se pripravlja na zadnjo bitko za mesto, je Zelenski danes priznal, da so razmere težke.

»Naši vojaki so obkoljeni, a kljub vsemu se še naprej branijo,« je dejal in zatrdil, da so z njimi v stiku.

Medtem so pogajanja z Moskvo očitno že nekaj dni na mrtvi točki. Svetovalec Zelenskega Mihajlo Podoljak je danes dejal, da so zelo težka, Zelenski pa je povedal, da bi radi, da bi bil mirovni sporazum sestavljen iz dveh ločenih dokumentov.

Eden bi Ukrajini dal varnostna zagotovila, drugi bi se nanašal neposredno na odnose z Rusijo, je dejal. Dodal je, da si ruska stran želi le en dokument.