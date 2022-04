Oblečen je v črno tanjšo jakno in športne copate. Nazadnje so ga videli v centru Ljubljane, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Ljubljana Center na številko 01 475 06 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

(Foto: PU Ljubljana)