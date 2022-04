Kijevski župan Vitalij Kličko je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil, da so eksplozije odjeknile v četrti Darnizja. Kasneje je po navedbah BBC sporočil, da je ena oseba umrla, še ena je huje ranjena. Kličko je ljudi še pozval, naj upoštevajo razglašene alarme ter se zatečejo na varno. V Kijevu se namreč sirene oglasijo večkrat na dan, številni ljudje pa alarme ignorirajo.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP naj bi bila tarča napada tovarna vojaške opreme, kjer med drugim izdelujejo tanke. Dodajajo, da se z območja dviga dim. Rusko obrambno ministrstvo je kasneje na Telegramu sporočilo, da so "z natančnim orožjem zrak-zemlja dolgega dosega uničili poslopje tovarne orožja v Kijevu".

Tiskovni predstavnik ruskega ministrstva Igor Konašenkov pa je sporočil, da so uničili "16 sovražnikovih tarč, vključno z opremo in skladišči orožja". Po njegovih trditvah so zadeli tudi tovarno za popravilo orožja v Mikolajivu na jugu Ukrajine. Rusija je zagrozila z novimi napadi na Kijev, potem ko je ukrajinska vojska po njenih trditvah ta teden obstreljevala obmejno območje v Rusiji.

Eksplozije je bilo po trditvah ukrajinskih medijev danes znova slišati tudi na zahodu države, v okolici Lvova. Iz Harkova na vzhodu Ukrajine medtem poročajo, da je bilo v petek v obstreljevanju ubitih najmanj deset ljudi, 35 pa ranjenih. Po navedbah regionalnega tožilstva je bilo poškodovanih ali uničenih več stanovanjskih poslopij. Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je sporočila, da je za danes na območju Luganska dogovorjenih devet humanitarnih koridorjev za umik civilistov. Povedala je še, da je umik iz obleganega Mariupolja mogoč le z osebnimi vozili.