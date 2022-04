Poljska vlada je ukrajinskim beguncem podelila 18-mesečno dovoljenje za prebivanje in jim dovolila, da se zaposlijo, omogočila pa jim je tudi dostop do zdravstvenih storitev, izobrazbe in socialnega varstva, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Zaenkrat je na Poljskem našlo zaposlitev 69.200 Ukrajincev, v približno 76 odstotkih pa gre za ženske, ki so se večinoma zaposlile v osrednjem delu države, kjer se nahaja tudi prestolnica Varšava, ter na zahodu in jugu države.

Večina Ukrajincev, 47,5 odstotka, opravlja enostavna dela, 14,1 odstotka Ukrajincev se je zaposlilo kot industrijskih delavcev in obrtnikov, 10,3 odstotka je zaposlitev našlo v storitvenem sektorju in kot trgovci, 8,5 odstotka jih opravlja pisarniška dela, štirje odstotki pa so zaposleni kot specialisti. Poljska namerava po poročanju PAP poenostaviti potrjevanje veljavnosti ukrajinskih diplom in nazivov, da bodo begunci lahko lažje našli službo na svojem strokovnem področju.

Ukrajinski državljani so sicer na Poljskem vložili tudi 300.000 vlog za mesečni otroški dodatek v višini 500 poljskih zlotov (108 evrov), ki se nanaša na okoli 445.000 ukrajinskih otrok. Po zadnjih podatkih Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) je od začetka ruske invazije 24. februarja iz Ukrajine zbežalo 4.796.245 milijonov Ukrajincev, od tega se jih je približno 2,7 milijona zateklo na Poljsko.