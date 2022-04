Med družinami, ki so nosile križ na 14 postajah križevega pota, sta bili ženski, Rusinja in Ukrajinka, ki se sicer že dolgo poznata in sta v prijateljskih odnosih. Na koncu sta ženski, zaposleni v rimski bolnišnici, križ nosili skupaj.

Niso pa prebrali prvotno predvidene meditacije, ki sta jo napisali. Namesto tega je bilo rečeno: "Pred smrtjo je molk glasnejši od besed. Zato stojmo v tišini in molimo za mir v svetu."

V Vatikanu so si gesto zamislili kot izraz sprave med narodoma, vendar je uradni ukrajinski predstavniki niso sprejeli z navdušenjem.

Že v torek je vodja ukrajinske grške katoliške cerkve, škof Svjatoslav Ševčuk, dejal, da gre za "neprimerno, preuranjeno in dvomljivo zamisel, ki ne upošteva konteksta ruske agresije". Zaskrbljenost je izrazil tudi ukrajinski predstavnik pri Svetem sedežu.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP so ukrajinski mediji bojkotirali slovesnost, Vatikan pa je ob predvajanju poskrbel za komentar v ukrajinščini in ruščini.

Križev pot od leta 1964 poteka v Koloseju, le zadnji dve leti so ga zaradi pandemije ob zelo omejenem številu vernikov priredili na Trgu svetega Petra.