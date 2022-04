Trae Young je blestel v dodatnih tekmah za uvrstitev v končnico severnoameriške košarkarske lige NBA. Young je v drugem polčasu dosegel 32 od svojih 38 točk za drugo zmago Atlante Hawks na turnirju play-in ter uvrstitev v končnico lige NBA.

Zasedba Hawks je v rednem delu sezone zasedla deveto mesto na vzhodu. A so se v dodatnih kvalifikacijah izstrelili med ekipe, ki bodo nastopile v prvem krogu končnice. Atlanta je najprej izločila Charlotte Hornets in nato še Cleveland, s 107:101, ki je sicer v prvem polčasu imel krepko prednost, a ga je v drugem zapravil.

To je bil srce parajoč trenutek za mlado ekipo Clevelanda, ki je bila prvič v boju za končnico, potem ko je klub leta 2018 zapustil superzvezdnik LeBron James. Lauri Markkanen je vodil Cavalierse s 26 točkami, Darius Garland pa jih je dodal 21.

"Počutil sem se, kot da sem pustil svojo ekipo na cedilu v prvem polčasu," je dejal Young, ki je imel štiri izgubljene žoge in zgolj šest točk pred premorom.

"Nekaj metov sem zgrešil. Ob polčasu smo zaostajali le za 10 in vedel sem, da moram narediti še nekaj metov za svoje soigralce."

Za Atlanto je dosegel ali asistiral pri 43 od 56 točkah v drugem polčasu, kar predstavlja več kot 40 točk, ki jih je Cleveland dosegel po odmoru. Še več motivacije pa je imel, ko je parket s poškodbo kolena zapustil center Clint Capela.

"Želeli smo zmagati zanj," je dejal Young. "Vemo, kako trdo je delal vse leto, da bi prišel v končnico."

V dodatnih kvalifikacijah na zahodu so košarkarji Los Angeles Clippers izgubili proti New Orleans Pelicans s 101:105. New Orleans se je tako prebil v prvi krog končnice.

Brandon Ingram je dosegel 30 točk, New Orleans pa je v zadnji četrtini nadoknadil 13 točk zaostanka za osmo mesto zahoda.

Pelikani so se prvič po sezoni 2017/18 uvrstili v končnico. Do tega uspeha pa jih je popeljal trener Willie Green, nekdanji košarkar Clippersov.

Clippers so že pred tekmo utrpeli hud udarec, ko je Paul George moral na prisilni počitek, saj je vstopil v zdravstvene in varnostne protokole lige. Marcus Morris in Reggie Jackson sta imela pri Clippersih po 27 točk.

"Ta zmaga je bila res velika," je dejal trener Pelicans Green, ki se je lani usedel na klop New Orleansa, prvič v vlogi glavnega trenerja.

"To je bila čustvena igra, veliko vzponov in padcev," je dejal Green. "Toda naša miselnost je, da se bomo še naprej borili. Ne bomo kar izginili."